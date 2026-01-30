الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن «القائمة القصيرة» الأربعاء المقبل

من المنتظر أن تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايات القائمة القصيرة الست في مؤتمر صحافي يعقد في مقر هيئة البحرين للثقافة والآثار في المنامة يوم الأربعاء المقبل، 4 فبراير 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت البحرين (الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش والساعة 11:00 بتوقيت البحرين)، ويمكن متابعة البث المباشر للإعلان عن القائمة من خلال موقع الجائزة.

ويعلن عن الروايات الست في مؤتمر صحافي بمشاركة لجنة التحكيم التي تضم في هذا العام: محمد القاضي (رئيس اللجنة)، وشاكر نوري، وضياء الكعبي، وليلى هي وون بيك، ومايا أبو الحيات. كما يشارك في المؤتمر رئيس مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان، ومنسقة الجائزة، فلور مونتانارو.