دبي تكشف عن برنامج فعالية حق الليلة ضمن موسم «الوُلفة»

كشفت دبي عن البرنامج الرسمي لفعالية حق الليلة؛ أولى فعاليات موسم الوُلفة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتتولى قيادته والإشراف عليه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

يهدف الموسم إلى تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية بما يسهم في إحياء الموروث المحلي وترسيخ القيم الأصيلة التي تقوم على التأمل والترابط والبركة.

ويستهل موسم الوُلفة فعالياته باحتفالات ليلة النصف من شعبان حق الليلة يليها شهر رمضان المبارك ثم عيد الفطر وذلك ضمن برنامج متكامل يضم باقة من الفعاليات المجتمعية والتجارب الثقافية والأنشطة النوعية التي تقام في مختلف أنحاء الإمارة بهدف إحياء العادات والتقاليد ومشاركتها بين العائلات والمجتمع بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين وزوار.

وأكدت منى فيصل القرق المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن موسم الوُلفة يجسد روح الثقافة المحلية ويحمل رسائل إنسانية تعزز التآلف والتواصل بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الموسم يعكس التزام الهيئة بدعم التماسك الاجتماعي وإبراز ملامح الهوية الإماراتية القائمة على الانفتاح والتسامح.

وأوضحت أن الاحتفاء بحق الليلة وشهر رمضان والعيد يعكس إيقاع الحياة في دبي ويبرز عمق الهوية الثقافية للمجتمع مؤكدة أن الموسم يركز على بناء الروابط واللحظات المشتركة ويقدم تجارب مبتكرة تمزج بين التراث والإبداع وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وتشهد دبي خلال موسم الوُلفة أجواء احتفالية واسعة حيث تتزين الشوارع والجسور والمرافق العامة بتركيبات ضوئية وزخارف مستوحاة من الهوية البصرية الموحدة للموسم في عدد من المواقع الحيوية بما يعكس روح المناسبة وقيمها المجتمعية.

من جانبه، أكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن إطلاق موسم الوُلفة يعكس التزام دبي بالحفاظ على التقاليد الإماراتية الأصيلة وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع من خلال تجارب منظمة تسهم في توحيد المجتمع المتنوع ضمن إطار احتفالي متكامل. ويجسد موسم الوُلفة من خلال فعاليات حق الليلة ورمضان والعيد نموذجاً متكاملاً لتفعيل التراث بصورة مستدامة وترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تحتفي بثقافتها وتفتح آفاق التلاقي الإنساني بين مختلف الثقافات.