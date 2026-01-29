«الظفرة للكتاب» يسدل ستار نسخته السادسة



أسدل مركز أبوظبي للغة العربية الستار، مؤخراً، على فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي نظمه في حديقة مدينة زايد العامة بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الذي وجّه بتخصيص منحة مالية بقيمة مليون درهم لشراء الكتب ومصادر المعرفة من دور النشر المشاركة، في خطوة هدفت إلى دعم صناعة النشر، وتنشيط الحراك الثقافي في منطقة الظفرة، إلى جانب رفد المكتبات والمؤسسات التعليمية بمحتوى معرفي متنوع.

وعلى مدار سبعة أيام متواصلة قدم المهرجان، تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها»، تجربة ثقافية متكاملة جمعت مختلف فئات المجتمع حول الكتاب ومصادر المعرفة، بمشاركة 110 دور نشر محلية، عرضت نحو 30 ألف عنوان في مجالات معرفية متنوعة، مسجلة زيادة بنسبة 10 % في عدد دور النشر المشاركة مقارنة بالدورة السابقة.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «واصل مهرجان الظفرة للكتاب عبر دوراته المتعاقبة حضوره على خريطة الفعاليات الثقافية كمساحة فاعلة تعزّز الصلة بين الأجيال الجديدة والكتاب، وتعمّق ارتباطهم بالموروث الثقافي والمعرفي للمنطقة، وقيمها الإنسانية المتجذرة».