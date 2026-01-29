«إكسبوجر» يثري برنامجه بمنصتي «إكس» و«حضارة»



يطلق المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» هذا العام «منصة حضارة» لأول مرة، حيث تحتضن إلى جانب «المنصة إكس» عدداً من الجلسات الحوارية والخطابات المتخصصة، ضمن برنامج معرفي يضم أكثر من 126 خطاباً وحواراً ملهماً وجلسة نقاشية، تقام من اليوم حتى 4 فبراير المقبل في الجادة بالشارقة.



ويقدم المهرجان تدريبات عملية تركز على تطوير المهارات وصقل المسارات المهنية في عالم السرد القصصي البصري، من خلال 72 ورشة عمل وأكثر من 280 جلسة تقييم سير فنية.



«المنصة إكس» تفتح نقاشات عالمية حول الهجرة والحرية والثقة.

وتستضيف «المنصة إكس» مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارات والخطابات الملهمة، من بينها جلسة نقاشية بعنوان «قصص الهجرة والثقافة والإنسانية»، بمشاركة كل من كريستينا كاليجياني، ممثلةً عن «أثينا فوتو وورلد» Athens Photo World، مارو كوري، أنطونيوس بافانتيس، وديميتريس توسيديس.

وتحتضن «منصة حضارة»، باقة من الجلسات والحوارات بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين، من بينهم غلين غاينور، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هوليوود فينتشرز»، أوديسا راي، المنتجة الحائزة على جائزة الأوسكار، وآيتن ميرزويفا، شريكة «فاسكوني أركيتكتس»، في جلسة بعنوان «تسخير القوة الناعمة»، لمناقشة دور القصص والصور في تعزيز التفاهم والتعاطف والحوار العابر للحدود الثقافية والجغرافية.