الأسرة.. نعيش فيها أم تعيش فينا؟

لحظات خاصة جداً، وقيمتها لا يجرؤ الزمن على تثمينها، تلك الدقائق الاستثنائية، التي نلتقط فيها صوراً جماعية مع الأسرة. مناسبات مهمة ومتنوعة، تستدعي هذه اللقطات الذهبية، وحتى بدونها، فالسعادة الكامنة في زوايا الابتسامات، التي تزينها هي جوهر المناسبة وروحها، ومصدر الدفء الممتد بلا نهاية، ذلك أنها تكتسب أهمية مختلفة مع كل عام وعقد، وتكتظ القلوب بمشاعر متضاربة تجاهها بشكل مختلف مع كل سهرة بحضن ذلك الألبوم الفريد.

الدورة الجديدة لـ«هيبا» تأتي تحت عنوان «الأسرة» عنصر التكوين الرئيسي للمجتمع، والتي تعتبر جودة سيرورة الحياة من خلالها معيار نجاح وطني وركيزة أساسية للاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

الأسرة السعيدة المتوازنة تعتبر مؤشراً تبنى عليه أسس تطوير الصحة إلى التعليم والإسكان والاقتصاد والإعلام وغيرها، لذا يجب أن تلعب الصورة دورها في ترسيخ الوعي بأهمية الأسرة، وتعزيز المعرفة بدور الكيان الأسري في صناعة الحياة. الأسرة أيضاً هي «حاضنة التكوين الأساسي» لجميع الكائنات، وهي تشمل كل ما ننتمي إليه.

إنها لغة خفية من الترابط، تتشكل حيثما تجتمع العناصر وتتآلف وتتجانس وتتكافل.

في الدورة الخامسة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ندعو المصورين إلى استكشاف الأسرة نظاماً مشتركاً ورؤية شاملة وإطاراً واسعاً، يشمل العائلات النباتية والتكوينات المعدنية، وأي مواد صاغها الزمن والوظيفة، لتعكس جوهر الأسرة في معنى الانتماء بكل تجلياته. تستقبل الجائزة المشاركات حتى منتصف ليل يوم 31 مايو 2026 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ae



فلاش

سماء شاسعة المساحات.. بانتظار إبداعاتكم في التعبير البصري

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae