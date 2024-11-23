«العين للكتاب» يعرّف الأطفال بمفردات التراث

يولي مهرجان العين للكتاب اهتماماً كبيراً بالأطفال من خلال تخصيص مساحة غنية بورش عمل متخصصة، وإصدارات نوعية تعزز ارتباطهم بالقراءة، وتوطد علاقتهم بتراثهم العريق.

ويقدّم المهرجان، في دورته الـ15 المستمرة حتى 23 نوفمبر الجاري، إلى جانب فعالياته، وبرامجه الثقافية، والمعرفية، مجموعة متكاملة من الورش التعليمية، والجلسات القرائية يستضيفها ركن «جيل ألفا».

وتقدم فعالية «جيل ألفا» هذا العام رؤية متجددة تواكب تطلعات المهرجان، الذي يسعى إلى تعزيز ارتباط الأطفال بهويتهم الوطنية وتراثهم المحلي، من خلال أنشطة إبداعية تدمج الفنون بالتراث لتعريف الأطفال على العادات والتقاليد الإماراتية بأساليب مبتكرة؛ كصناعة الدمى التراثية، والرسم بالألوان المستوحاة من البيئة المحلية.

ويلعب الركن دوراً فاعلاً في تعزيز المخيلة الإبداعية لزوّاره الصغار من خلال إرشادهم نحو استخدام الوسائل التعليمية الآمنة مثل اللوحات التفاعلية، والأعمال اليدوية، لتشجيعهم على التفكير الإبداعي والاستكشاف، كما يقدّم للمشاركين خيارات التعلّم من خلال محتوى غني يعتمد على التفاعل العملي، ما يجعل الأطفال يعيشون تجربة تراثية أصيلة بطريقة مبتكرة.

ويتضمن البرنامج اليومي للمهرجان ورشاً تفاعلية تستهدف مختلف الأعمار، مع التركيز على الصغار دون سن الثالثة، من أبرزها: صناعة الدمى يدوياً باستخدام خامات مستوحاة من التراث المحلي، وطباعة أحرف اللغة العربية على الأقمشة بطرق تسهم في ترسيخ الهوية اللغوية لدى الأطفال، إلى جانب تعزيز مهارات الرسم والتلوين اعتماداً على أنماط وأشكال تراثية، وتنظيم أنشطة مشتركة مع أولياء الأمور تحفز الأطفال على المشاركة والتعبير عن مواهبهم وسط أجواء عائلية داعمة.

ويقدّم المهرجان لضيوفه الصغار ورشتين يومياً، ضمن الفترتين الصباحية والمسائية، بإشراف فريق متخصص من مكتبة «حكايات» يضم نخبة من الخبراء في التعليم المبكر.