إعلان متأهلي «الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصدّيقي للكتّاب»

أُعلن، أمس، عن الكتّاب المتأهلين لـ«الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب» في 2026، خلال فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب. وتم اختيار عشرة فائزين من بين 120 متقدماً.

وأعلن عن الفائزين خمسة من مرشدي البرنامج المشاركين في مهرجان طيران الإمارات للآداب لهذا العام. وتضم قائمة الموجهين: آلي سباركس، وألوين هاملتون، وأنابيل كانتاريا، وجريج موس، وإيمان حميدان، وجلال برجس، وليلى أبو العلا، ورينيه عهدية، وشهلا العجيلي، وسونا شارايبوترا.

والفائزون هم: أحمد السح (من اختيار جلال برجس)، كاثرين ريتش (من اختيار آلي سباركس)، هشام السيد أحمد (من اختيار د. شهلا العجيلي)، جنّة فاخوري (من اختيار سونا شارايبوترا)، كمند كوجوري (من اختيار جريج موس)، مهر شفيّعي (من اختيار رينيه عهدية)، نادين باخوس (من اختيار إيمان حميدان)، رائد بوعجرم (من اختيار آنابيل كانتاريا)، شهد ثاني (من اختيار ليلى أبو العلا)، زينب أحمد (من اختيار إلوين هاملتون).

وأعربت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب- مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن امتنانها لمجموعة «صدّيقي» القابضة على إيمانها برؤية هذه الزمالة وقيمتها، ولشراكتها معها في مساعدة الكُتّاب على تحويل طموحاتهم إلى إنجازات.

وأضافت: «يسهم برنامجنا في بناء جيل استثنائي من الكتّاب المقيمين في دولة الإمارات، من المبدعين الذين يمتلكون صوتاً يصل أثره إلى العالمية، والنتائج المبهرة التي نراها اليوم هي خير دليل على ذلك.

نحن فخورون برؤية كتّابنا وهم ينهلون من خبرات ونصائح كبار الكتّاب الذين لم يبخلوا يوماً بعطائهم، سواءً من خلال التوجيه المباشر أو الورش التدريبية التي تهدف إلى صقل مواهبهم والارتقاء بأدواتهم الإبداعية».

وقالت هند عبدالحميد صديقي، رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمجموعة صدّيقي القابضة: «إن النجاح المستمر والإقبال المتزايد الذي نشهده اليوم يؤكد من جديد الأهمية البالغة لزمالة «الإمارات للآداب وصدّيقي للكتّاب»، نحن في صديقي القابضة نفخر بخريجي الدورات السابقة وبكل ما حققوه من إنجازات، بفضل الخبرات العميقة التي قدمتها مؤسسة الإمارات للآداب ونخبة الموجهين على مدار السنوات الماضية.

ومع تطلعنا لمستقبل هذا البرنامج، نؤكد التزامنا الراسخ برعاية المواهب الروائية الواعدة ودعمهم، وابتكار تجارب رائدة تواصل إثراء مهاراتهم وصقل أدواتهم الإبداعية».