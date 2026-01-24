إعلان متأهلي «الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصدّيقي للكتّاب»

وأعلن عن الفائزين خمسة من مرشدي البرنامج المشاركين في مهرجان طيران الإمارات للآداب لهذا العام. وتضم قائمة الموجهين: آلي سباركس، وألوين هاملتون، وأنابيل كانتاريا، وجريج موس، وإيمان حميدان، وجلال برجس، وليلى أبو العلا، ورينيه عهدية، وشهلا العجيلي، وسونا شارايبوترا.
وأعربت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب- مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن امتنانها لمجموعة «صدّيقي» القابضة على إيمانها برؤية هذه الزمالة وقيمتها، ولشراكتها معها في مساعدة الكُتّاب على تحويل طموحاتهم إلى إنجازات.
وأضافت: «يسهم برنامجنا في بناء جيل استثنائي من الكتّاب المقيمين في دولة الإمارات، من المبدعين الذين يمتلكون صوتاً يصل أثره إلى العالمية، والنتائج المبهرة التي نراها اليوم هي خير دليل على ذلك.
نحن فخورون برؤية كتّابنا وهم ينهلون من خبرات ونصائح كبار الكتّاب الذين لم يبخلوا يوماً بعطائهم، سواءً من خلال التوجيه المباشر أو الورش التدريبية التي تهدف إلى صقل مواهبهم والارتقاء بأدواتهم الإبداعية».
ومع تطلعنا لمستقبل هذا البرنامج، نؤكد التزامنا الراسخ برعاية المواهب الروائية الواعدة ودعمهم، وابتكار تجارب رائدة تواصل إثراء مهاراتهم وصقل أدواتهم الإبداعية».