مركز جمعة الماجد يشارك في معرض القاهرة للكتاب

يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، المقامة حالياً في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، والتي تستمر حتى 3 فبراير المقبل، وذلك عبر جناح يضم نخبة مختارة من إصداراته العلمية والتراثية المتخصصة.

وتأتي مشاركة المركز في إطار حرصه على التواصل المباشر مع جمهوره من الباحثين وطلبة الدراسات العليا والأكاديميين في جمهورية مصر العربية، والتعريف بدوره الريادي في حفظ المخطوطات وصيانة المصادر والمراجع العلمية، ولا سيما النادرة منها. ويحظى جناح المركز بإقبال واسع من زوار المعرض، من المثقفين وطلبة الجامعات والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي من مختلف الدول العربية.