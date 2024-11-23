متاحف الشارقة.. عروض تجمع بين الأصالة والتجديد

في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ53، أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف تنظيم سلسلة متميزة من الفعاليات والعروض التراثية في عدد من المواقع الثقافية التابعة لها خلال الفترة من اليوم حتى 3 ديسمبر المقبل، بهدف إبراز التراث الإماراتي وتعزيز الولاء والعرفان للوطن وترسيخ المعاني الوطنية لدى أفراد المجتمع ولإثراء المحتوى الثقافي وتعزيز المشاركة المجتمعية، كما تعلن الهيئة مجانية الدخول إلى كل متاحفها الواقعة في مدينة الشارقة ومدينتي كلباء وخورفكان، خلال فترة الاحتفالات يومي 1 و2 ديسمبر.

تنطلق الفعاليات التي تجمع بين الأصالة والتجديد في احتفالية وطنية تجمع الأجيال وتعزز الهوية الوطنية في أجواء مميزة، بدءاً من الساحل الشرقي في حصن خورفكان اليوم من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 مساء، حيث يشهد الحصن عروضاً شعبية وبحرية مميزة. ويحتفي متحف الشارقة البحري بعيد الاتحاد على مدار ثلاثة أيام، من 1 إلى 3 ديسمبر، بفعاليات عائلية وعروض متنوعة.

وستقدم المتاحف الأخرى المنضوية تحت مظلة الهيئة خلال فعاليات عيد الاتحاد ورش عمل متميزة تستهدف جميع الفئات العمرية، وتشمل أنشطة وورشاً متنوعة مقدمة من متحف الشارقة للآثار، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للخط، حيث تسلط الضوء على الهوية الثقافية الإماراتية، وتتيح للزوار فرصة فريدة لاستكشاف التراث والفنون الإماراتية.