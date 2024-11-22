مكتبة على عجلات في «العين للكتاب» تعزز حب القراءة لدى الأطفال



يعيش الأطفال في مهرجان العين للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، أجواءً مفعمة بالإبداع والتفاعل تأخذهم إلى عالم القراءة الواسع، توجتها حافلة مكتبة «أجيال المستقبل»، التي تشارك في المهرجان، الذي يبحث عن طرق جديدة لإلهام الأجيال الجديدة، وتحفيزهم على تطوير مهارات القراءة والكتابة، وتعزز حب القراءة في نفوسهم.

وتشكّل المكتبة مشهداً استثنائياً للزوّار، فهي جهد قامت به جمعية محمد بن خالد آل نهيان، بدعم من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وتهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة الإبداعية لدى الأطفال؛ فالحافلة تنتقل خلال العام الدراسي إلى المدارس، لتستقبل الطلبة، وتقدّم لهم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، ويبدأ النشاط بجولة تعريفية داخل الحافلة، التي تضم ثلاث قاعات مخصصة حسب الفئات العمرية: قاعة إمارات المعرفة: مخصصة للأطفال من 11 حتى 16 سنوات، وقاعة تاج المعرفة: موجهة للأطفال من 8 إلى 10 سنوات، وقاعة براعم المعرفة: مخصصة للأطفال من 3 إلى 4 سنوات.

ويمكن للأطفال المتواجدين في الحافلة، أن يتفاعلوا مع القصص، والكتب المناسبة لأعمارهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في مجموعة متكاملة من أنشطة التلوين التي تعزز ثقافتهم الفنية، فضلاً عن تنظيمها سلسلة من جولات الألعاب التعليمية المدعّمة بعروض قصصية عبر شاشة مدمجة.

وتتيح المكتبة للأطفال الاشتراك السنوي برسم رمزي، يمنحهم إمكانية زيارتها أسبوعياً لاختيار قصة وقراءتها وتلخيصها، مما يسهم في صقل مهاراتهم الأدبية، ويحفزهم على الإنجاز، حيث يقدم المشروع برنامجاً لتكريم القراء المتميزين على صعيد الأطفال الذين يقرؤون ويلخصون 700 قصة، بعدد إمارات الدولة السبع (100 قصة لكل إمارة)، ليحصلوا في نهاية المطاف على شهادة وجائزة تقديرية.

ولا تقتصر زيارات الحافلة على المدارس فقط، بل تشارك في الفعاليات والمهرجانات والمعارض والحدائق، ما يجعلها جزءاً حيوياً من النسيج المجتمعي في مدينة العين.

ويأتي مشروع مكتبة «أجيال المستقبل» ليجسد رؤية شاملة لتمكين الأطفال من الوصول إلى المعرفة في بيئة مبتكرة وممتعة، مساهمة بذلك في بناء أجيال واعية ومثقفة، وقادرة على التفاعل مع تحديات المستقبل، وهو ما يتقاطع مع رؤية مركز أبوظبي للغة العربية منظم مهرجان العين للكتاب.