مهرجان الشيخ زايد.. وجهة مميزة للأنشطة الرياضية والتراثية

يشكل مهرجان الشيخ زايد 2024 - 2025 في منطقة الوثبة بأبوظبي وجهة مميزة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لجميع الفئات العمرية، منها رياضة المشي والمغامرات، والرياضات التراثية، في بيئة محفزة.

ويتيح المهرجان ممارسة رياضة المشي في مساحات واسعة تشجع أفراد الأسرة على الحركة في ساحات المهرجان، والاستمتاع في الوقت نفسه بالأجنحة المختلفة، بالإضافة إلى تجربة التسلق في منطقة الألعاب المخصصة للأطفال، والتي حظيت بالاهتمام والإشادة من أولياء الأمور لما توفره، من فرص مشوقة لأطفالهم في التحمل والتوازن النفسي والجسدي، والتركيز العالي.

ويستعرض جناح نادي صقاري الإمارات في المهرجان أمام زواره من مختلف الجنسيات والأعمار، أهدافه في صون الصقارة والحفاظ على الموروث والتقاليد الأصيلة، وقيم الهوية الإماراتية، بالإضافة إلى تعريفهم بأنواع الصقور، والسلوقي العربي، وتجربة التعامل معهم عن قرب، في بيئة آمنة بوجود أصحاب الاختصاص، ما يضفي على الممارسة متعة كبيرة.

وأثنى أولياء الأمور من الزوار على ما يقدمه المهرجان في نسخته الجديدة من برامج ترفيهية وتفاعلية وتراثية، ودوره المستدام في تعزيز قيم الهوية الوطنية من خلال الرياضات التراثية، والتنوع في الأنشطة والفعاليات الرياضية.