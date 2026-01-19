الأعمال الفائزة.. هل أخبرتنا أسرارها؟

كأنه أشبه بعرس فوتوغرافي فاخر.. هكذا عبر الحضور والمتابعون لحفل توزيع جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والذي أقيم في متحف المستقبل الشهير بدبي، في 11 نوفمبر الماضي.

بعد الحفل تعرف الحضور على الفائزين وعلى قصص أعمالهم المدهشة، وكان الحديث أكثر تشويقاً وتفصيلاً خلال لقاء الإعلاميين بالفائزين.

القصة استمرت خلال النسخة الرابعة من منتدى دبي للصورة، تأثير الأعمال الفائزة كان ممتداً خلال الجلسات والفعاليات ومشاركات الجمهور وأحاديث الحضور الجانبية أيضاً.

لقد استخلصنا من مجمل ما سبق خلاصات صاغها بعض كبار المصورين والمتحدثين في المنتدى، وعدد من الإعلاميين المتخصصين في الشؤون الفنية والثقافية والمتابعين لـ«هيبا» من فتراتٍ طويلة.

هذه الخلاصات هي بمثابة «أسرار مفيدة» لجميع عشاق الصورة المهتمين بالوقوف يوماً ما على مسرح التتويج بصفة «فائزين».

السر الأول هو أن كوكب الأرض هو بيتنا الأكبر، وأي قضايا تلامس أمراضه العاجلة.. وصحته وعلاجه وطرق تعافيه، بطرق حقيقية ومبتكرة، ستحظى باهتمام النقاد والمحكمين والجمهور ووسائل الإعلام، وبالتالي سيكون لديها فرص أكبر للفوز.

السر الثاني هو سحر العنصر البشري، الاحتفاء بالإنسان الذي يصنع المعجزات ويتعرض للمخاطر من أجل أخيه الإنسان، الاحتفاء بالإنسان الذي يكسر المستحيل ليلهم الجميع أن التفوق لا سقف له.. وأن الأرقام القياسية صنعت لتحطم.

الاحتفاء بالإنسان الذي يذكر العالم بعمق الوجع الإنساني الموجود في عدة بقاعٍ حول العالم، وضرورة العمل الجماعي الدؤوب على علاج أسباب الوجع وتعزيز التعافي وتوحيد الجهود الدولية لجعل الأرض مكاناً أفضل للعيش.



فلاش

تريد لصورتك أن تحدث أثراً... راقب ما الذي تقوله للعالم.



جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae