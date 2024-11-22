«فن أبوظبي» يعلن اختيار 3 مبدعين في برنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية»

أعلن معرض «فن أبوظبي» عن اختيار 3 فنانين بارزين للمشاركة في برنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية»، وهم: دينا مطر، وأحمد سعيد العريف الظاهري، ومنال محاميد. يجتمع هؤلاء الفنانون ضمن عرض جماعي مستوحى من مفهوم الغزال، الذي يتمتع برمزية ثقافية عميقة في الثقافة العربية.



ويقدم الفنان أحمد سعيد العريف الظاهري داخل الأسوار التاريخية لقلعة الجاهلي، أعمالاً فنية جديدة، تدمج بين الحاضر والأساطير. تتمحور هذه الأعمال حول شخصية «شبلة»، وهي أسطورة وُلِدت من ذكريات طفولة الفنان، متجاوزة حدود الزمن، لتُجسد رمزية القوة والجمال المستوحى من الطبيعة والأسطورة.



أما الفنانة منال محاميد، فتستحضر في أعمالها النحتية في واحة العين رمزية الغزال، الذي يمتد صداه عميقاً في الثقافة العربية.



وتُبدع دينا مطر في تقديم مجموعة جديدة من الأعمال التي تمزج بين الرسم، والتطريز، والأعمال الفنية على الورق، لتروي عبرها حكايات منسوجة من الجمال والأسطورة. يُشكّل الغزال محوراً رئيساً في أعمالها، حيث يظهر كرمز للتأمل والإلهام.

من خلال لمساتها الفنية، تستحضر مطر الروابط المتنوعة التي يحملها هذا الحيوان الأنيق، من الحكايات والأساطير، إلى المناظر الطبيعية المبهرة. كما تُثري أعمالها بإشارات بصرية للنباتات والزهور التي تضفي عمقاً بصرياً وعاطفياً، جاعلة من الغزال رمزاً يحتفي بالوئام بين الطبيعة والفن.



وسيتم خلال فعاليات معرض فن أبوظبي لهذا العام، عرض 7 أعمال فنية ضمن قطاع «في وحول المعرض» في منارة السعديات 2024.