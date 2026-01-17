حوارات متحف العين «الزفة: تقاليد تزف عبر الأجيال»

استضاف متحف العين، أول من أمس، جلسة حوارية ثقافية بعنوان «الزفة: تقاليد تزف عبر الأجيال»، ضمن سلسلة حوارات المتحف، وذلك وسط حضور مهتم بالتراث الإماراتي وموروثه الاجتماعي.

سلطت الجلسة الضوء على الزفة بوصفها أحد أبرز طقوس الزفاف الإماراتي التقليدي، وما تحمله من عادات وممارسات اجتماعية متوارثة تعكس قيم المجتمع والهوية الوطنية. وقدمت الجلسة رحلة غنية في تفاصيل الزفة، من خلال استعراض عناصرها المختلفة باستخدام مقتنيات مختارة من مجموعة متحف العين.

شارك في الجلسة كل من سعيد السويدي، باحث في التاريخ، وعتيقة المهيري، خبيرة في التراث، الحظ الكويتي، باحث في التراث غير المادي، حيث أثروا النقاش بقراءات تاريخية وثقافية عكست عمق الزفة ودورها في المجتمع الإماراتي.

وتخللت الجلسة عروض أدائية للزفة الإماراتية، إلى جانب تقديم مأكولات شعبية، وعروض للحرف التقليدية، وورش تفاعلية للأطفال، ما أضفى على الفعالية طابعاً احتفالياً مميزاً.

وجاءت هذه الجلسة في إطار الاحتفاء بالتراث الثقافي غير المادي، ولا سيما بعد إدراج الزفة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة اليونسكو، تأكيداً على قيمتها الثقافية والاجتماعية المتجذرة عبر الأجيال.