«خط الوسام».. إبداعات متفردة تروي جماليات الخط العربي

يضم المعرض تشكيلة واسعة من الأعمال واللوحات التي تبرز جماليات خط الوسام، وما يتمتع به من مرونة عالية أتاحت توظيف الحرف ضمن سياقات التصميم المعاصر والهوية البصرية، من دون المساس بجوهر الخطوط الكلاسيكية.
وفي إطار دعم هيئة الثقافة والفنون في دبي للمبدعين وأصحاب المواهب، زارت هالة بدري، مدير عام الهيئة، المعرض مؤخراً، ترجمة لتوجهات «دبي للثقافة» التي تهتم في تحفيز المبدعين على عرض أعمالهم وتجاربهم الفنية أمام الجمهور، وما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وأكدت في الوقت نفسه حرص «دبي للثقافة» على الاهتمام بفن الخط وإبراز أهميته بوصفه أداة تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع، وأشارت إلى جهود الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين ودعم الخطاطين والفنانين وتحفيزهم على حماية وتنمية هذا الفن والنهوض به.