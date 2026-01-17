«خط الوسام».. إبداعات متفردة تروي جماليات الخط العربي

يحفل معرض «خط الوسام»، للفنان والخطاط وسام شوكت، الذي يستضيفه استوديو ومعرض تشكيل في ند الشبا بدبي حتى 11 فبراير المقبل، بأعمال متنوعة ثرية بجماليات وروائع وقيم الخط العربي.

يضم المعرض تشكيلة واسعة من الأعمال واللوحات التي تبرز جماليات خط الوسام، وما يتمتع به من مرونة عالية أتاحت توظيف الحرف ضمن سياقات التصميم المعاصر والهوية البصرية، من دون المساس بجوهر الخطوط الكلاسيكية.

وفي إطار دعم هيئة الثقافة والفنون في دبي للمبدعين وأصحاب المواهب، زارت هالة بدري، مدير عام الهيئة، المعرض مؤخراً، ترجمة لتوجهات «دبي للثقافة» التي تهتم في تحفيز المبدعين على عرض أعمالهم وتجاربهم الفنية أمام الجمهور، وما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأثناء جولتها في المعرض الذي ينظمه مركز تشكيل، اطلعت هالة بدري على مجموعة الأعمال واللوحات التي أبدعها الفنان وسام شوكت، ويوثق فيها مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من عقدين من البحث والتجريب، كما يقدم خلالها خط الوسام بوصفه ممارسة حية ومتجددة، تبرز جماليات الخط العربي وارتباطه بجذوره الثقافية، إلى جانب قدرته على التعبير والتطور ضمن سياقات معاصرة.

وخلال زيارتها التي رافقتها فيها شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، أشادت بدري بما يتضمنه المعرض من أعمال وأفكار متفردة تبرز إبداعات الفنان وسام شوكت وجهوده وإسهاماته في الارتقاء بالخط العربي وتعزيز حضوره وجاذبيته.

وأكدت في الوقت نفسه حرص «دبي للثقافة» على الاهتمام بفن الخط وإبراز أهميته بوصفه أداة تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع، وأشارت إلى جهود الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين ودعم الخطاطين والفنانين وتحفيزهم على حماية وتنمية هذا الفن والنهوض به.