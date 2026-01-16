«طيران الإمارات للآداب».. جلسات تروي حكايات الإبداع الإماراتي

تفتح جلسات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2026، الذي يقام من 21 إلى 27 يناير الجاري بفندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، نوافذ لاستكشاف الذات عبر الأدب والفن والتاريخ. ويبرز في المهرجان 7 جلسات تضيء على ماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها الإبداعي.

في جلسة «حكاية محمد سعيد الملا» تفتح صفحات كتاب يوثّق مسيرة رجل من بناة الوطن الأوائل، معالي محمد سعيد الملا، الذي بدأ حياته من حي الشندغة ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد والعمل الوطني، مشاركاً في تأسيس مؤسسات الدولة وبناء بنيتها التحتية.

كتاب «سيرة مشرقة في تاريخ الإمارات المعاصر» للباحث مؤيد الشيباني، يروي قصة نجاح فردية ويقدّم نموذجاً في الإصرار والقيادة وحبّ الوطن. ويشارك في هذه الأمسية أحفاده: أحمد بن شبيب وراشد بن شبيب، ليعيدوا تقديم إرث جدّهم. وتُقام الجلسة يوم 22 يناير، 12:00 - 1:00 ظهراً.

وتقام خلال المهرجان جلسة «استكشاف القصص المصورة في الإمارات العربية المتحدة» 22 يناير في الساعة 4:00 مساءً، وتديرها الفنانة والرسامة نورا زيد وتفتح خلالها حواراً مع زملائها الفنانين والمبدعين؛ جين بيكا، ومنار لحام، ومحمد يوسف الشيباني.

حيث يستكشفون معاً المشهد الإبداعي للقصص المصورة. وتُعقد جلسة «حكاية لا تنتهي: مئة كتاب وكتاب»، 23 يناير، من الساعة 11:00 صباحاً حتى 12:00 مساءً، وتكرم القامات التي صنعت إرثاً أدبياً ومعرفياً.

ويشارك في الجلسة الكاتب د. شهاب غانم، صاحب أكثر من مئة عمل، وعلي أبو الريش الذي أثرى المكتبة العربية برواياته الخالدة، وحصة لوتاه التي تنوعت أعمالها بين الدراسات والأبحاث والإبداعات الأدبية.

ويتضمن المهرجان جلسة «أريد من اللغة.. حوار مع سلطان العميمي» تقام 24 يناير، من الساعة 1:00 حتى 2:00 مساءً، نرافق أحد أبرز الأصوات في المشهد الثقافي الإماراتي، د. سلطان العميمي، في رحلة تمتد عبر عقود من الإبداع. وفي جلسة «عبق الصحراء:

رحلة في عوالم العطور» يوم 24 يناير، من الساعة 5:00 حتى 6:00 مساءً، تأخذنا الكاتبة حمدة الزرعوني في هذه الدراسة التوثيقية، المعنونة بـ«العطور التقليدية الإماراتية: الأنواع.. الصناعة والاستعمال»، حيث قدّم هذا الكتاب تجربة لدراسة توثيقية لموضوع من موضوعات التراث الثقافي الغنية والعميقة.

ويقدم المهرجان كذلك جلسة «شمه البستكي: قصص من دبي القديمة» في 25 يناير، من الساعة 2:00 حتى 3:00 مساءً، تستكشف شمه البستكي الذاكرة واللغة وقوة سرد القصص في الحفاظ على روح المدينة من خلال مجموعتها الشعرية الشهيرة «بيت لبيت».

وفي ليلة استثنائية تقام يوم 23 يناير، 8:30 - 9:30 مساءً، يجتمع الشعراء: حسن النجار، حنين عمر، علوش السويط، علي المازمي، ومريم الزرعوني، في جلسة «ليالٍ عربية: شعر وقانون» ليقدموا قصائدهم في حوار حيّ مع آلة القانون.