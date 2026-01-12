التصوير بالمسيّرات.. متعة الصورة الواسعة

خلال حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الذي أقيم في متحف المستقبل الشهير بدبي، في 11 نوفمبر الماضي، استمتع الحضور والمتابعون بالأعمال المرشّحة والفائزة بمحور التصوير بالمسيّرات (فيديو)، كونه يجمع عناصر القوة التعبيرية والتشويق المُلهِم والابتكار الفنيّ.

معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، قام بتكريم الفائزين بمحور التصوير بالمُسيّرات (فيديو)، حيث حصد المركز الأول المصور الأمريكي «كريم إيليا»، بعملٍ بعنوان «دم الأرض» تم تصويره فوق بركانِ «فاغرادالسفيال» في آيسلندا، حيث تتفجّر الحمم المتوهّجة من جوف الأرضِ كالأنفاس الغاضبة، تنفث نارها فتعيد نحت ملامح الوادي من جديد. تلك القوة الأسطورية التي تجمع بين الخَلق والفناء، تَهب الحياة كما تَبتلعها، وتفيض من أعماقها بما يشبه دم الأرض الجاري في شرايينها العميقة.

المصور النرويجي «كريساندر بيرغان» جاء ثانياً بعمل بعنوان «رحلة أخرى في السماء»، حيث تحلّق الطائرة المسيّرة من تجمعات القبائل الأفريقية إلى المدن المهجورة في سفالبارد، عابرة من ضجيج الحياة إلى صمت الغياب. تلتقط عدستها لقطات حقيقية تنبض بطاقة صاخبة تارة، وتفصح عن سكون ثقيل تارةً أخرى، في مشهد كونيّ ينسج تضادّات العالم.

المركز الثالث كان من نصيب المصور الهنديّ «شانثا كومار ناجيندران»، بعمل بعنوان «إلى مدار في السماء»، من خلال مشاهدِ رحلةٌ تأخذنا من أحضان الغابات البِكر وهمس الثلوج فوق القمم، إلى المدن المترامية تحت سماءٍ مكتظّةٍ بالأبراج، تؤرّخ وتتابع خطى الإنسان في مسيرته الطويلة نحو العمران والتقدّم.

من القرى الوادعة إلى تخوم الفضاء، تمتد الحكاية كخيط من الزمن، تنسج من سبع سنين مناظر متنوّعة تحكي قصة النماء والتحوّل.



