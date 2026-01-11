«تأصيل النقد السينمائي».. تجربة ذاتية وقراءات



تبرز أهمية كتاب «في تأصيل النقد السينمائي العربي»، لمؤلفه الناقد المصري، هشام النحاس، في كونه شهادة نقدية عن تجربة ذاتية، أراد بها النحاس الإسهام في تأصيل خطاب نقدي سينمائي عربي، وفتح المجال أمام قراءات وتعقيبات لاحقة من باحثين ونقاد مهتمين بتاريخ النقد السينمائي وتحولاته في العالم العربي.

يشتمل الكتاب، الذي صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، على ملامح تجربة ذاتية تغتني بمحتوى فريد يضاف إلى مكتبة النقد السينمائي العربي، إذ يعرض مقاربة معرفية تجمع بين التأصيل النظري والتجربة العملية.

ويجد المتصفح للكتاب، أنه ينطلق من فكرة محورية مفادها أن الثقافة السينمائية تعد الحاضنة الأساسية للنقد السينمائي، وأن العلاقة بينهما علاقة تأثير متبادل وتشابك معرفي.

ومن هذا المنطلق، يستعرض النحاس أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية السينمائية التي أسهمت في تشكيل تجربته النقدية، موضحاً مناطق الالتباس والتقاطع بين الممارسة الثقافية والفعل النقدي.