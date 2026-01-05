«فزاع لليولة».. سعيد المهيري يحجز أولى بطاقات نهائي البطولة

حجز سعيد محمد المهيري أولى بطاقات التأهل إلى نهائي بطولة فزاع لليولة، وذلك خلال الحلقة التاسعة من برنامج الميدان 21، ضمن منافسات النسخة الـ25 من البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتُعد البطولة الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في ترسيخ الموروث الشعبي، حيث تشهد منافسات قوية ومشاركة واسعة، في سباق محتدم للفوز بـكأس فزاع الذهبية، والتي تقام فعالياتها على أرض قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم.

قدم الحلقة راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب.

جاء تفوق سعيد محمد المهيري على حساب سالم فيصل الحوز، والاثنان من إمارة دبي، بنتيجة 55 درجة مقابل 45 درجة، في ليلة شهدت تنافساً وندية كبيرة، حبست أنفاس حضور جمهور الميدان حتى اللحظات الأخيرة وهو الذي بات على بعد خطوة من تحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبية.

انطلق المتنافسان مع عرض اليولة على إيقاع أغنية «ملح الإمارات» من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وتولى تحكيمها خليفة بن سبعين، حيث قدما فيها فاصلاً من المهارات المميزة، وتحديداً في عملية الفر، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الـ25 علامة لصالح الحوز.

أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المهيري، ليكسب 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بتحكيمه الشاعر عتيق سالم الكعبي، تمكّن المهيري من الحصول على علامته.

وفي تحدي تركيب الشداد، استطاع المهيري إنهاءه بالشكل الصحيح وضمن الوقت المحدد ليتمكن من الحصول على علامته.

وفي سباق الهجن الذي يُقام على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوّق الحوز ليكسب 20 علامة.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون التي زادت مسافتها إلى 20 متراً، وفيها تفوق المهيري ليزيد رصيده بـ15 علامة، ويحسم التأهل إلى النهائي.

موروث حي

أكدت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تنوّع التحديات التراثية التي تحتضنها بطولة فزاع لليولة يشكّل ركيزة أساسية في ضمان استدامتها واستمراريتها عبر الأجيال.

وأوضحت أن ما تقدّمه البطولة سنوياً من محتوى وطني وتراثي متجدد أسهم بصورة مباشرة في اتساع قاعدة جمهورها وتعزيز حضورها الجماهيري.

وأضافت أواديسيان إن البطولة تُجسّد التراث الإماراتي الأصيل في صورة معاصرة، وتمثل منصة فاعلة لتعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة بأهمية صون العادات والتقاليد المتوارثة، مشيرةً إلى أن دورها يتجاوز الإطار التنافسي ليشمل بعداً ثقافياً وتربوياً واضحاً.

واختتمت بالقول إن بطولة فزاع لليولة ليست مجرد حدث رياضي تراثي، بل هي تجمّع وطني جامع لأبناء الوطن، ومزيج متكامل من التحديات الرياضية والموروث الشعبي، بما يعزز قيم الانتماء والهوية الثقافية، ويعزّز ارتباط المجتمع بموروثه الأصيل.

ويُذكر أن باب التسجيل لبرنامج الميدان 22 قد فُتح رسمياً، حيث يمكن للراغبين والمهتمين بالمشاركة متابعة حسابات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على تفاصيل وآلية التسجيل.

ضيف الحلقة الفنان سعود المخمري

حلّ الفنان سعود المخمري من مدينة العين ضيفاً على برنامج الميدان 21، حيث قدم أغنية بعنوان «المدرج»، وهو الذي كرّس صوته في التعبير عن عشقه للوطن وتراثه.