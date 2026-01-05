«غوار» يُحيي أرشيفه الفني مستعيناً بالذكاء الاصطناعي

اختار الفنان السوري دريد لحام، مشروعاً نوعياً، حيوياً بطابعه، ليحفظ ويعيد إحياء أرشيفه الفني، يعتمد، بشكل رئيس، على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يوظف تقنياته العصرية، بفاعلية وتوسع، لتحسين جودة الفيديوهات القديمة وإتاحة الفرصة للأجيال الحالية للاستمتاع بالأعمال الفنية الكلاسيكية، في هذا المشروع الذي يتضمن محتوى صور وفيديوهات وتسجيلات أعماله، على مدار مسيرته، مثل: مسلسل «صح النوم»، مع الحفاظ على روح الماضي وأصالة التفاصيل.

وأكد لحام، حسب ما نقل موقع «روسيا اليوم»، أن التحدي الأكبر تمثل في ضعف جودة المواد الأصلية والحفاظ على التفاصيل الدقيقة والروح الفنية للأعمال القديمة دون تشويهها.

وواجه المشروع صعوبات عدة، أبرزها تحسين اللقطات البعيدة والحفاظ على روح الماضي، لكن الأدوات الحديثة سمحت بإعادة إنتاج الفيديوهات بشكل يحافظ على القيمة الفنية والتاريخية للأعمال، ما يمنح جمهور اليوم تجربة مشاهدة متجددة.

وافتتح لحام المشروع بعرض حلقات مسلسل «صح النوم»، بعد تحسين جودتها، ودعا الجمهور إلى مشاركة ذكرياتهم وانطباعاتهم عن هذه الأعمال الخالدة، التي تشكل جزءاً أساسياً من تاريخ الدراما السورية والعربية.