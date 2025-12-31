دبي تستقبل 2026 بسمفونية الفن والجمال والإبهار

تتجه أنظار العالم اليوم إلى دبي لمتابعة احتفالاتها برأس السنة، إذ تستقبل الإمارة 2026 بمشهد إبداعي متكامل ومبهر، زاخر بالفعاليات والعروض الترفيهية والحفلات الفنية التي يحييها كوكبة من نجوم الغناء العرب والعالميين، ما يوفر لزوار وسكان «دانة الدنيا» أوقاتاً لا تنسى، تزدان بالجمال وتشع بالفرح.

وفي هذا السياق، تستضيف دبي اليوم حفلاً فنياً يجمع الفنانين نجوى كرم ووائل كفوري، وذلك على خشبة مسرح «فستيفال أرينا» في دبي فستيفال سيتي، حيث يقدمان أجمل أغنياتهما وأكثرها شهرة.

وستأخذ الأمسية الجمهور في الليلة الأخيرة من 2025 في رحلة موسيقية رائعة، تجمع بين الحنين إلى الماضي والأغنيات المعاصرة بصوتين رائعين.

نجوى كرم مغنية وكاتبة أغنيات ومنتجة وصاحبة صوت استثنائي، لها حضورها اللافت في لبنان والمنطقة وأرجاء العالم العربي، وتحمل لقب «شمس الأغنية»، وتتفرد بأغنياتها التي تتلاقى فيها الألحان اللبنانية الفولكلورية بالإيقاعات الحديثة، ويتابع ملايين المعجبين أغنياتها الناجحة، مثل «هيدا حكي» و«خليني شوفك» و«ملعون أبوالعشق» وغيرها.

أما النجم وائل كفوري الملقب بـ«ملك الرومانسية»، الذي جعلته أغنياته الرائعة، مثل «البنت القوية» و«عمري كلو» و«لو حبنا غلطة» و«خدني ليك» صوتاً راقياً يصدح بعبارات الحب وأجمل الألحان.

الجمهور في دبي على موعد كذلك مع فناني «دي جي» عالميين لاستقبال العام 2026 في «باراستي بيتش»، من بينهم، ويل سباركز، النجم الأسترالي العالمي الخبير في نشر أجواء الموسيقى الإيقاعية، وTungevaag النجم النرويجي الشهير بأعماله التي تحتل المراتب الأولى في عالم الموسيقى.

وسيقدم الفنانون باقة من أروع أعمالهم الموسيقية، يعيش الحضور معها أجواء لا مثيل لها في وداع 2025 واستقبال 2026، كما يستمتع الجمهور في الوجهة بمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة عند منتصف الليل.

ويحيي النجم الأسترالي سوني فوديرا، حفلاً فنياً في فندق فايف بالم جميرا في دبي، حيث يتميز بإيقاعاته الخاصة من موسيقى الهاوس، وسيقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة.

كما ينضم إلى الحفل «الدي جي» العالمي داني هوارد، أحد أبرز فناني الموسيقى الإلكترونية في المملكة المتحدة. ويكتمل هذا الحفل بإطلالة الفنانين كوري هول ولوريانو، ما يضفي على الحفل مزيداً من الأوقات المفعمة بسحر الموسيقى.

وتحتضن دبي أمسية على ضوء الشموع حافلة بالموسيقى وأشهى المأكولات والأجواء الاستثنائية، وذلك على «مسرح زعبيل»، حيث تحيي فرقة «السوبرانو» النسائية العالمية التي تشتهر بروعة الأصوات والحضور المسرحي الآسر، حفلاً فنياً ممتعاً.

وتقدم الفرقة البريطانية الشهيرة «كاميلفات» أول حفل لها في دبي، احتفاء بالعام الجديد. وتقدم الفرقة مزيجاً مميزاً من موسيقى «الهاوس» الإيقاعية، وتشتهر عالمياً بأغنية Cola، وبألبومها الناجح Spiritual Milk.

وينضم إلى الفرقة في هذه الاحتفالية الرائعة «الدي جي» التركي العالمي محمود أورهان، الذي ينفرد بأسلوبه في الجمع بين موسيقى «ديب هاوس» و«إندي دانس»، والذي حقّقت أغنيته الناجحة Feel أكثر من 260 مليون استماع، وتصدرت المراتب الأولى عالمياً.

وتحيي فرقة «مارون 5» العالمية الشهيرة في عالم موسيقى «البوب» حفلاً في فندق «أتلانتس النخلة»، ضمن أجواء احتفالية مستوحاة من «وينتر وندرلاند»، وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من أغانيها، قبل العرض المبهر للألعاب النارية فوق «أتلانتس النخلة» و«أتلانتس ذا رويال».