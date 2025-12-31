بيونسيه تصبح خامس مليارديرة في عالم الموسيقى

أصبحت المغنية الأمريكية بيونسيه مليارديرة، وهي خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز، وفق ما أعلنت مجلة «فوربس»، أول من أمس. وبذلك، تنضم الفنانة البالغة 44 عاماً إلى لائحة الفنانين من المليارديرات التي تضم زوجها مغني الراب جاي زي، وتايلور سويفت، وبروس سبرينغستين، وريهانا.

وحققت بيونسيه هذا الإنجاز بعد سنوات مربحة للغاية.في العام 2023، حققت جولتها العالمية «Renaissance» إيرادات بلغت قرابة 600 مليون دولار.

ثم أعادت تشكيل مسيرتها الموسيقية عام 2024 بألبوم «كاوبوي كارتر» الذي حاز جائزة غرامي، قبل أن تنظم الجولة الأكثر ربحاً في العالم عام 2025.

وبدمج هذه الأرباح مع الدخل من كتالوغ موسيقاها وصفقات أخرى، قدّرت مجلة فوربس، أن بيونسيه حققت 148 مليون دولار عام 2025 قبل الضرائب، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجراً في العالم.

وذكرت المجلة أن بيونسيه رغم أنها وسعت إمبراطوريتها التجارية بمشاريع مثل علامة تجارية للعناية بالشعر، فإن معظم ثروتها الشخصية مستمدة من موسيقاها إلى جانب جولاتها العالمية.