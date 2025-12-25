خالد عبدالرحمن يغني في دبي 4 يناير

تواصل دبي استقطاب أبرز نجوم الفن في العالم العربي لإحياء حفلات فنية على أرضها، وتوفير أجواء ترفيهية موسيقية لسكانها وزوارها ليعيشوا أوقاتاً ممتعة مبهجة.

وفي هذا السياق، يحيي الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، المعروف لدى الجمهور بلقب «مخاوي الليل»، حفلاً غنائياً على مسرح «دبي أوبرا» في 4 يناير المقبل.

وسيقدم خالد عبدالرحمن خلال الحفل أجمل أغنياته الكلاسيكية، مثل «علمتيني حبك» و«بلا ميعاد» و«تقوى الهجر» و«صدّقيني»، وغيرها الكثير التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور في العالم العربي.

ويتميز خالد عبدالرحمن بكلماته الشعرية وصوته العذب وأغانيه الخالدة التي رسّخت مكانته أيقونة فنية في العالم العربي. ويشتهر بتقديم أغانٍ تحمل طابعاً خاصاً، غنية بالألحان الدافئة.