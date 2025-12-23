«الرسم على اليخوت» في دبي 5 فبراير



تحتضن دبي خلال الفترة من 5 حتى 10 فبراير المقبل، فعالية بعنوان «الرسم على اليخوت – لايف أمام الجمهور»، تقدمها الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، بمشاركة نخبة من المهتمين بالفن التشكيلي والإبداع المعاصر، في تجربة إبداعية غير مسبوقة تجمع بين مشاهير الفن والبحر والفخامة.



وتعرض شاليمار الشربتلي أعمالها مباشرة أمام الجمهور، في مشهد فني حي يعكس روح الابتكار والانفتاح الثقافي الذي تتميز به دبي.



منذ بداياتها الأولى، استطاعت شاليمار الشربتلي أن تتميز بأسلوبها الفني الخاص، إذ تجمع بين الحس التجريدي وروح الرسالة الإنسانية. بدأت مسيرة الشربتلي في سن مبكرة، حين أقامت معرضها الأول في القاهرة عام 1988 وهي في السادسة عشرة من عمرها.

من جهتها، أعربت سماح أبوعوف مدير شركة هايفرز ، عن سعادتها بالمشاركة في تنظيم الحدث، مؤكدة أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا ملهمًا لتكامل الفن مع أسلوب الحياة العصري في دبي، وتعكس دعم الإمارة المستمر للفنانين العالميين واحتضانها للأفكار الإبداعية غير التقليدية، واصفة الحدث بـ «الاستثنائي بكل المقاييس».

وتأتي هذه الفعالية لتؤكد من جديد أن دبي ليست فقط مدينة للأعمال والسياحة، بل منصة عالمية نابضة بالفن، تحتضن الإبداع وتمنحه فضاءات جديدة للتعبير والتفاعل مع الجمهور.