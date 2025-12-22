خالد العبد الله يطلق أغنية «شايف عيونك»

طرح الفنان الإماراتي الشاب خالد العبد الله أغنيته الثانية «شايف عيونك» ليؤكد حضوره القوي في الساحة الفنية بعمل جديد يحمل روح الأصالة ذاتها التي تميّزت بها أغنيته الأولى.

و«شايف عيونك»، أغنية جاءت بالتعاون مع الشاعر بدر بن عبدالعزيز، والألحان بتوقيع الملحن الموهوب البحر غيث محمد، في حين تولى التوزيع الموسيقي المبدع حسام كامل.

الفنان خالد العبد الله شاب إماراتي نشأ على حب الموسيقى وغنّى بين رفاقه، لكن هذا الشغف انتقل إلى مرحلة الاحتراف قبل نحو تسعة أشهر، عندما قرر تسجيل أعماله في استوديو الفنان فايز سعيد، ليضع أولى خطواته الملموسة في عالم الفن، وكانت البداية مع أغنية «أنا ليك» من كلمات الشاعر السعودي بدر بن عبدالعزيز، وألحان أسامة العطار.

من الجدير بالذكر أن ما يميز خالد العبد الله ليس مجرد صوته، بل هو طموحه ورسالته الفنية، حيث يرى أن الفن الأصيل من فترة الثمانينات، هو الأساس الذي تربى وتعود عليه، وهو الفترة التي يطمح من خلال صوته وأغانيه إلى إحياء روحها وأجوائها.