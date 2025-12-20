ماجد المهندس في دبي 9 يناير

يُحيي النجم ماجد المهندس حفلاً فنياً على خشبة مسرح «كوكا كولا أرينا» في دبي 9 يناير المقبل، حيث سيعيش الحضور أمسية فريدة مفعمة بأروع الأجواء الفنية وأجمل الأغنيات، التي لاقت إعجاب واستحسان الجمهور في العالم العربي.

وسيؤدي ماجد المهندس خلال الأمسية أحدث وأشهر أعماله، من ألبوم «أنا وياك» وألبوم «انسى»، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنياته، مثل «اعطيني وقتاً» و«بديت أطيب» و«واحشني موت» وغيرها الكثير.

ويُعرف بلقب «مهندس الأغنية العربية»، بفضل صوته الرائع وأدائه المذهل، ويتمتع بحضور مميز على المسرح، ومزجه بين الطابع الكلاسيكي والمعاصر في موسيقاه.