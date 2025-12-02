450 مبدعاً في الملتقى المهني التجميلي الحادي عشر في دبي

انطلقت، أخيراً، فعاليات الملتقى المهني التجميلي في موسمه الحادي عشر، تحت شعار «حب الإمارات يجمعنا»، حيث جسد المشاركون بإبداعاتهم، حبهم لدولة الإمارات ودورها في تحفيز المبدعين ونشر المحبة والسلام، وتعزيز ثقافة الإبداع ودعم المجتمع المهني.

كما تعكس برامج الملتقى جهود الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين في رعاية الموهوبين وتطوير المهارات المهنية، عبر منصة تجمع أصحاب الخبرة والابتكار تحت سقف واحد.

ويشارك في دورة العام الحالي أكثر من 450 مبدعاً من خبراء وخبيرات التجميل والتزيين، إذ قدموا إبداعات تعكس محبتهم لدولة الإمارات من خلال عروض جمالية مبتكرة وعروض أزياء احترافية تعكس تنوع الثقافات وروح الانتماء.

ويتضمن الملتقى جلسة حوارية متخصصة تجمع خبراء من دول عدة، يتم خلالها مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع المهني عالمياً، إضافة إلى محاور عديدة أخرى، بينها: الفجوات بين المهارات الحالية واحتياجات سوق العمل، وسبل إيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق، وتعزيز التعاون الدولي لدعم المهنيين وتطوير المهنة.

وتهدف الجلسة إلى وضع رؤية مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاع وتوفير فرص تمكين أوسع للعاملين في هذا القطاع.

ويستمر الملتقى بتقديم ورش تدريبية، وعروض جمالية، وجلسات نقاش، وفعاليات مهنية، ويعد أحد أبرز التجمعات الدولية في مجال التجميل والتزيين. ويشهد الملتقى تكريماً نوعياً لمختلف الفئات المشاركة، حيث سيتم تكريم جميع المشاركين تقديراً لجهودهم وإبداعهم، ومنح جائزة الإبداع والتميز لأبرز الأعمال والإنجازات، وتكريم قصص النجاح الملهمة على الصعيد المهني، ومنح الدكتوراه المهنية للمتقدمين الذين قدموا رسائلهم المهنية المعتمدة، إلى جانب تكريم 60 مدرباً معتمداً تقديراً لدورهم في نقل الخبرات والمهارات للأجيال القادمة حول العالم.

وقالت د. منال حسن محمد، رئيس الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين: «إن الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين، منذ تأسيسه، يحمل رسالة واضحة: دعم المهنيين، وتمكينهم، وخلق بيئة عالمية تقدر جهودهم وتحتضن إبداعهم. ونحن اليوم نؤكد أن دورنا لا يقتصر على التدريب فحسب، بل يمتد ليشمل بناء مجتمع مهني متماسك، قادر على مواكبة التطور».