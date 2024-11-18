«مسار المنحوتات» 3 .. روائع فنية حافلة بـ«همسات المدينة»

أطلق مركز دبي المالي العالمي النسخة الثالثة من معرض «مسار المنحوتات» هذا العام تحت شعار «همسات المدينة: نسيج من الأعمال الفنية». ويضم المعرض 70 منحوتة أبدعتها أنامل 40 فناناً من دول وتخصصات فنية مختلفة، ويتيح الدخول مجاناً لجميع الزوار حتى أبريل 2025.

ويثري معرض «مسار المنحوتات» المشهد الثقافي في المدينة. ويدعو المعرض زواره إلى خوض رحلة استثنائية عبر نسيج الحياة الحضرية لدبي، حيث تمتزج خيوط الإبداعات الفنية لتنسج معاً الروايات المتنوعة لسكان المدينة.

ويحتفي المعرض بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس مركز دبي المالي العالمي عبر سلسلة من التجارب التفاعلية الممتعة. وبالإضافة إلى المعرض، تم كذلك الإعلان عن إطلاق حملة «نحت المستقبل» بالتعاون مع «دبي العطاء» خلال الحدث.

يساهم معرض «مسار المنحوتات» في إثراء المشهد الفني والثقافي لدبي، وتعزيز مكانة المدينة وجهة عالمية للفنون، بالإضافة إلى ترسيخ دور مركز دبي المالي العالمي وجهة رئيسية للفنون والثقافة في دبي. ويقام معرض «مسار المنحوتات» على امتداد المساحات المحيطة بمبنى البوابة، ويدعو عشاق الفن والمجموعات المدرسية وعامة الناس لاغتنام هذه الفرصة الفريدة للاستمتاع بإبداعات الفن والثقافة في قلب دبي.

وفي وقت سابق أقيمت فعاليات الدورة الثامنة عشرة من الفعالية الفنية «ليالي الفن»، حيث حول 170 عملاً من الأعمال الفنية الآسرة قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي إلى مشهد فني نابض بالحياة. وتضمنت أبرز الأعمال الفنية المشاركة في الحدث لوحة الفنانة الإماراتية ضحى التي قدمتها على شكل عرض إبداعي حي احتفاءً بالذكرى السنوية لتأسيس مركز دبي المالي العالمي، حيث تفاعل الجمهور والمهتمون بالفنون مع هذا العرض.

كما شارك في «ليالي الفن» النحات العالمي الشهير أنطوني كوين بمنحوتة ذهبية حركية تسمى «الحب اللا نهائي»، إلى جانب أكثر من 100 من الفنانين متعددي التخصصات من مختلف أنحاء العالم.