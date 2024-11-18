«دبي للإعلام» تبرم شراكة تبادل محتوى مع «ايفيجن evision»

أبرمت مؤسسة دبي للإعلام شراكة «تبادل محتوى» مع «ايفيجن evision»، وذلك بهدف تفعيل قنوات التواصل وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في كافة المجالات الإعلامية.

ويأتي ذلك في سياق جهود المؤسسة وحرصها على دعم وتطوير صناعة المحتوى الترفيهي الذي تقدمه عبر قنواتها التلفزيونية والرقمية، وهو ما يتماشى مع تطلعاتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج المحتوى ووجهة للإبداع والابتكار.

وتتيح المذكرة لـ«ايفيجن evision» بث حلقات برنامج «من سيربح المليون» على منصة «ستارز أون STARZ ON» بالتزامن مع عرضه على شاشة تلفزيون دبي وتطبيق أوان، ما يساهم في منح كافة شرائح الجمهور في المنطقة والعالم فرصة متابعة البرنامج الذي يُعد الأشهر على مستوى المنطقة العربية والإمارات،.

وذلك بفضل فكرته المميزة التي تجمع بين الثقافة والتحدي، ما جعل منه محطة بارزة تجمع العائلات في منافسات ودية تشجع على إثراء معارفهم، وهو ما يتماشى مع مسؤوليات مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يجمع بين الترفيه والثقافة.

حلول مبتكرة

وفي هذا السياق، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى على حرص المؤسسة من خلال شراكاتها الاستراتيجية على تحقيق نقلة نوعية في تقديم محتوى نوعي وجذاب قادر على النهوض بصناعة الإعلام المحلي والعربي وتلبية تطلعات المشاهدين، لافتاً إلى أهمية هذه الشراكة ودورها في تعزيز حضور برنامج «من سيربح المليون» على الشاشة.

والمحافظة على تألقه كأحد أبرز البرامج التلفزيونية التي تحظى بشعبية ومشاهدة عالية في المنطقة، معبراً في الوقت نفسه عن اعتزازه بالشراكة مع «ايفيجن»، قائلاً إنها تعكس التزامات المؤسسة بتطوير القطاع الإعلامي، وتبرز قدرتها على تبني أساليب وحلول مبتكرة تساهم في فتح قنوات تواصل جديدة مع الجمهور.

تجربة مشاهدة مميزة

من جانبه، قال أوليفييه براملي، الرئيس التنفيذي لـ«ايفيجن evision»: يسرنا التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام لإطلاق من سيربح المليون الذي يعد أحد أرقى البرامج التلفزيونية العالمية، عبر منصة ستارز أون، حيث يمثل هذا العرض خطوة نوعية قادرة على دعم رؤيتنا للريادة في قطاع الترفيه الإقليمي، من خلال منح جمهورنا تجربة مشاهدة مميزة، والاستمتاع بمتابعة أروع القصص مجاناً عبر ستارز أون STARZ ON.

ويشهد برنامج من سيربح المليون الذي يعرض كل إثنين في تمام الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات على تلفزيون دبي والساعة 11:30 على ستارز أون STARZ ON، مشاركة 29 متسابقاً من مختلف الجنسيات العربية، يتنافسون على الفوز بجائزة تصل قيمتها إلى مليون درهم، في أجواء مليئة بالتحدي والمغامرة، فيما سيتولى تقديمه الفنان السوري قصي خولي الذي يتميز بأسلوبه الذكي واللبق، وقوة شخصيته وتفاعله الواسع مع الجمهور، فيما يتوقع أن يحقق البرنامج نجاحاً ملحوظاً ومشاهدات عالية على تلفزيون دبي وتطبيق أوان وستارز أون.