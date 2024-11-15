«نباتات علب الصفيح» تمزج بين الفن والعلم والتدوير في «الشارقة للكتاب»

ضمن ورش معرض الشارقة الدولي للكتاب، اجتمعت الزراعة والفن وإعادة التدوير في ورشة ثقافية بعنوان «نباتات علب الصفيح»، شارك فيها عدد من طلاب المدارس الزائرين للمعرض، وتضمنت أنشطة فنية وعلمية وحياتية.



وبدأت الورشة بتساؤل عن أهمية النباتات في حياتنا: لماذا لا نتجه جميعاً لزراعة الأرض بما يجعلها أجمل وينقي الهواء من حولنا ويوفر لنا مصادر الغذاء؟ تساؤلات جذبت اهتمام المشاركين، ودفعتهم لمشاركة تجاربهم الشخصية في الزراعة سواء في المنزل أو المدرسة.



واستخدم الطلاب خلال الورشة علب الأغذية المعدنية الفارغة، التي غالباً ما تُرمى كجزء من المخلفات، لكنهم قاموا بتنظيفها وتزيينها، وحولوها إلى قطع فنية. ثم أضافوا إليها التربة والبذور، حسب اختيارهم، ليبدأوا رحلتهم الزراعية الخاصة.



وفي ختام الورشة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا النشاط الذي غير نظرتهم إلى الأشياء المستعملة، ومنحهم فرصة لإبراز مواهبهم الفنية في تزيين وتصميم الأغراض القديمة. كما أدهشتهم فكرة الزراعة في مساحات صغيرة، وألهمتهم للاستفادة من الموارد المتاحة، معربين عن تطلعهم لرؤية ثمار زراعتهم كدليل على حبهم للزراعة وقدرتهم على الإبداع والعطاء.