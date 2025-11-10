بطولة فزاع لليولة تنطلق في المرموم بحضور جماهيري كبير

انطلقت في قلعة الميدان بالمرموم، فعاليات النسخة الـ 25 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الحادية والعشرين من برنامج الميدان، وسط حضور جماهيري كبير، حيث جاءت انطلاقة هذا الموسم بطابع متجدد، عكسته البيئة الجديدة المستوحاة من فرجان دولة الإمارات، التي أضفت على الميدان روحاً نابضة بالحياة، ورؤية بصرية تلامس ذاكرة المكان.

وسبق انطلاق الميدان 21، خضوع المتأهلين الستة عشر لتدريبات يومية مكثفة، تحت إشراف مجموعة من خيرة خبراء ومدربي المركز، على جميع التحديات التي يتضمنها البرنامج، وذلك من أجل ضمان ظهورهم بالصورة الأمثل في هذه البطولة، حيث قامت اللجنة المنظمة بوضع برنامج تدريبي شامل ومتكامل، امتد لأكثر من شهر، لإعداد وصقل مهارات المشاركين في نسخة هذا العام التي تشهد منافسة كبيرة من البداية.

وتنافس في الحلقة الأولى أربعة من اليويلة، قدّموا أداءً متقارباً، عكس جاهزيتهم العالية، قبل أن يحسم عبيد آل علي من أم القيوين وسالم فيصل الحوز من دبي بطاقتي التأهل إلى المرحلة الثانية، بعدما تفوّقا في تحدي اليولة، الذي شكّل عنصر الحسم، عقب تعادل جميع المشاركين برصيد 50 علامة لكل منهم، ليودّع المنافسة كل من سالم علي الكتبي من الشارقة، ومحمد سعيد المهيري من دبي.

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة 6 تحديات، بدأت باليولة التي تمنح 25 علامة، تلاها عد القصيد 15 علامة، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، تحدي تركيب الشداد 10 علامات، وسباق الهجن 20 علامة.

عبدالله بن دلموك: البطولة ركيزة أساسية لصون التراث الإماراتي وتقديمه بأسلوب يجمع بين الأصالة والابتكار

وقدم المشاركون أداءً مميزاً وتنافسياً في مهارات اليولة، على إيقاع أغنية الميدان الجديدة لهذا الموسم «ملح الإمارات»، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وأشرف على التحكيم خليفة بن سبعين، وقدم الحلقة راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وعن انطلاق البطولة، قال عبد الله حمدان بن دلموك: «تشكل بطولة فزاع لليولة، وبرنامج الميدان ركيزة أساسية في مسيرتنا الهادفة إلى صون التراث الإماراتي، وتقديمه بأسلوب يجمع بين الأصالة والابتكار.

وانطلاق النسخة الجديدة ببيئة مستوحاة من الفرجان الإماراتية، يعكس التزامنا بإبقاء التراث قريباً من الجمهور، وتقديم تجارب تفاعلية، ترسخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الشابة».

وتابع: «نحرص هذا الموسم على تعزيز جودة المحتوى والمنافسات عبر تطوير التحديات، مثل إدراج تركيب الشداد للهجن، وتقديم تحديات مرتبطة بالتراث، لخلق تجربة متكاملة للمتابعين.

كما نواصل دعم المواهب الإماراتية، وإتاحة منصة تتيح لهم إبراز مهاراتهم في واحد من أعرق الفنون الشعبية وأكثرها حضوراً في وجدان المجتمع، نتطلع إلى موسم حافل بالتنافس والإبداع، يعكس المكانة التي وصلت إليها بطولات فزاع على مستوى الدولة والمنطقة».

وحلّ الفنان محمد المنهالي ضيفاً على الحلقة الأولى من برنامج الميدان، حيث قدم أغنية بعنوان «ما أقدر أوصفك»، وسط تفاعل جماهيري كبير على مدرجات المرموم.