الإيسيسكو تنظم ورشة «فن التقديم والإقناع الحديث»

نظم المكتب الإقليمي في الشارقة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في إطار مشاركته ضمن فعاليات النسخة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ويقام في مركز إكسبو الشارقة ورشة تدريبية بعنوان «فن التقديم والإقناع الحديث»

الورشة لاقت اهتماماً واسعاً من الحضور، الذين أبدوا إعجابهم بالتقنيات والمهارات التي تم تقديمها، والتي تساهم في تعزيز القدرة على تقديم الأفكار وإقناع الجمهور بطريقة مهنية وفعّالة.

قدم الورشة التي أقيمت في المعرض من مساء أمس الإعلامي والشاعر والكاتب يحيى الغنيمي، وركزت الورشة على تطوير مهارات الأفراد في فن التقديم والإقناع باستخدام أساليب وتقنيات حديثة، بهدف تحسين القدرة على التأثير في الجمهور وتقديم الأفكار بشكل فعال واحترافي.

تناولت الورشة كيفية تحضير المحتوى وتنظيمه بطريقة جذابة ومؤثرة، إضافة إلى تعلم مهارات التحدث أمام الجمهور لتعزيز الثقة وتحقيق الأهداف المنشودة. كما تطرق المدرب إلى الأدوات الفعّالة التي يمكن أن تساهم في إقناع الجمهور وتحفيزهم للاستجابة لما يُطرح من أفكار.

وفي تصريح له، أشار سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، إلى أهمية هذه الورشة في تعزيز مهارات التواصل والإقناع لدى المشاركين، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات في نقل أفكارهم بطريقة مؤثرة واحترافية.

وأضاف إن «الإيسيسكو» تسعى دائماً لدعم المبادرات التعليمية التي تساهم في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم بثقة في مختلف المجالات.

وأوضح أن مثل هذه الورش تسهم في تعزيز قدرة الأفراد على التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم، وهو ما يتماشى مع أهداف «الإيسيسكو» في دعم التعليم والثقافة في العالم الإسلامي.