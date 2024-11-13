التصميم الحضري وعناصر الموروث محور مؤتمر في «مكتبة الصفا» 27 الجاري

تستضيف مكتبة الصفا في دبي، في الـ27 من الشهر الجاري، مؤتمراً ثقافياً متخصصاً بعالم التصميم والعمارة والفنون، في المدن الحضرية ضمن منطقة الخليج العربي، تحت عنوان «السيميائية الحضرية في منطقة الخليج العربي»، حيث يناقش في مضامينه كيفية عمل المناظر الطبيعية للمدينة كأنظمة إشارات تعكس السرديات الثقافية والتاريخية. وينظم غاليري إنلوكو هذا المؤتمر الذي يقيمه سنوياً، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمتخصصين، إذ تركز نقاشاته على واقع الموروث وتجلياته في أنماط العمارة وسيميائياتها ضمن المنطقة، وتتطرق الجلسات خلال يوم واحد، إلى مجموعة من المسائل في هذا السياق، يناقشها بحاثة وخبراء عالميون يبينون معها مدى وطبيعة التفاعل المعقد بين الرموز البصرية العربية واللغة والطباعة والأدب والسياق الاجتماعي التاريخي في تشكيل نظام الإشارات الحضرية الحديثة.

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يتكون المؤتمر في هيكله الرئيسي من أربع جلسات تفاعلية، إذ يجمع فيها بين العلماء والفنانين وأمناء المتاحف وخبراء التخطيط الحضري من جميع أنحاء المنطقة. ومن بين المشاركين: سلوى المقدادي - أستاذة تاريخ الفن في جامعة نيويورك أبوظبي؛ هدى سميتسهوزن أبي فارس - مديرة مؤسسة خط؛ كريم جباري - فنان متخصص في الخط والضوء. كما يستضيف المؤتمر جلسات «إنلكوك ميتاتولك» وإنلوك ميتافيرس، لمناقشة كيفيات استخدام المؤثرين والمتخصصين في الإبداعات والمحتوى ضمن الفضاءات الرقمية من الدول العربية، العلامات والرموز لبناء مناظر طبيعية ثقافية افتراضية، مع التركيز على الاتجاهات الجمالية الإقليمية المميزة.

ويطلق إنلوك في المؤتمر، وعبر إنلوك تولكس 2024م: Inloco Talks 2024، الموسم البحثي الجديد للمعرض، ويضع الأساس لاتجاهه التنظيمي. كما يختتم فعالياته بحوارات ومداخلات فنية ومعرض متخصص يقام في مقر غاليري إنلوك: Inloco.

ويتمثل البرنامج بالتالي: الجلسة الأولى: الرموز البصرية والصور في الفنون والثقافة العربية (11:00 صباحاً - 12:30 ظهراً)، ويشارك فيها: سلوى المقدادي (جامعة نيويورك أبوظبي) - أستاذة ممارسة تاريخ الفن في جامعة نيويورك أبوظبي - مؤسسة ومحققة رئيسية في مركز المورد العربي لدراسة الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، والفنان التشكيلي خليل عبدالواحد - مدير إدارة الفنون التشكيلية في دبي للثقافة، وناصر عبدالله - أمين معارض إماراتي ومحترف فني - رئيس سابق لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية (EFAS)، 2014-2018.

أما في الجلسة الثانية اللغات والأدب والطباعة العربية: (1:00 مساءً - 2:30 مساءً)، فتقام بمشاركة: هدى سميتسهوزن أبي فارس (مؤسسة خط) - المدير المؤسس لمؤسسة خط/ دار نشر خط في أمستردام (وهي متخصصة في التصميم الطباعي العربي/متعدد اللغات وتاريخ التصميم العربي)، موريس بوميرانتز (جامعة نيويورك أبوظبي) - أستاذ ومدير تنفيذي لمعهد جامعة نيويورك أبوظبي متخصص في الأدب العباسي، كريم جباري

فنان متخصص في الخط والضوء.

وتضم الجلسة الجلسة الثالثة: السياق الاجتماعي والتاريخي الإقليمي: (3:30 مساءً - 5:00 مساءً): لور سلمى عساف (جامعة نيويورك أبوظبي) - أستاذ مساعد في جامعة نيويورك أبوظبي/ وهي باحثة في الأنثروبولوجيا تركز على الشباب والتحضر والهجرة في المجتمع المعاصر، نيليدا فوكارو (جامعة نيويورك أبوظبي) - مؤرخة وأستاذة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة نيويورك أبوظبي، مريم العطار (الجامعة الأمريكية في الشارقة) - وهي حاصلة على درجة الدكتوراه/ قسم الدراسات العربية والشرق أوسطية بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة.

وفي الجلسة الأخيرة، وهي محاضرة عامة:«لماذا نعود: تفكيك قوة المكان» (5:30 مساءً - 6:30 مساءً)، ومن بين الذين تضمهم قائمة المتحدثين: حصة الغندي (أرشيف حصة) مصممة وفنانة - مؤسسة أرشيف حصة، عايدة بالاش (100architects) - مديرة تطوير الأعمال في 100architects - وهي مهندسة مدنية، سفيان سي مرابط (العربي المحير) - وهو فنان ومؤلف فرنسي جزائري يعيش ويعمل في دبي.

ويتمثل المستشارون الأكاديميون في فعاليات المؤتمر في: خالد العوضي، أستاذ مشارك في التخطيط الحضري المستدام والهندسة المدنية والبيئية/ جامعة خليفة في أبوظبي، جورج كاتودريتيس أستاذ الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.