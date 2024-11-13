«الشارقة للبحث النقدي التشكيلي» تعلن الفائزين في الدورة الخامسة عشرة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، عن أسماء الفائزين في الدورة الخامسة عشرة «العالم العربي في الاستشراق الفني.. أبعاد حضارية جمالية»، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة مع لجنة تحكيم الجائزة في دائرة الثقافة في الشارقة، للاطلاع على تقرير اللجنة.

وفاز الناقدان عبدالله الشيخ من المغرب في المركز الأول، عن بحثه «العالم العربي في الاستشراق الفني أبعاد حضارية وجمالية»، وعاطف سعد من مصر في المركز الثاني، عن بحثه «الرؤية الجمالية والتشكيلية عند الفنانين المستشرقين لمناظر الفروسية في مصر خلال القرن 13هـ / 19م».

وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، الأمين العام للجائزة: «تمضي جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي في دورة جديدة مؤكدةً أهمية رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لهذا الحقل المعرفي، الذي يُلقي الضوء على الفنون التشكيلية العربية من كافة الجوانب النقدية، وقد أسّست الجائزة، استناداً إلى رؤية سموه، لثقافة نقدية متخصصة هي الأولى من نوعها عربياً في الفن التشكيلي».

وقال القصير: «مع إعلان أسماء الفائزين بالجائزة تكون المكتبة النقدية العربية قدمت أكثر من 50 ناقداً وناقدة بعد مشاركات واسعة، مشيراً إلى أن هذه الدورة استقبلت مشاركات من الإمارات ومصر والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان والأردن وسوريا وغيرها من الدول»، مؤكداً أنه مشهد يؤشر إلى خصوصية هذه الجائزة المتفردة في طرحها الفني والإبداعي على مستوى الوطن العربي.