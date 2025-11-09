«الأحمر بيننا» معرض للفن المفاهيمي في أبوظبي

عوالم مفعمة بالألوان والدهشة والقصص، تشكلها لوحات وأعمال متنوعة، في معرض الفنانة نرجس سليمان، «الأحمر بيننا»، الذي تعود معه إلى الساحة الفنية بعد ثماني سنوات، حيث يتضمن باقة من لوحات وأعمال مفاهيمية، تسرد موضوعات متميزة جاذبة، تستلهما الفنانة من واقع الحياة.

يقام المعرض، وهو الخامس للفنانة، في صالة الاتحاد للفن الحديث بأبوظبي، حيث يستمر إلى يوم الغد، وذلك تحت إشراف جاويد عندليب، مُتيحاً فرصة نادرة للتفاعل مع تطور توجه فني خاص تشتهر فيه الفنانة، من أكثر من عقدين، ونجده يجمع بين سلسلتين أنتجتا بين عامي 2022 و2025، ومن بين أسماء هذه الأعمال: «الحديقة الجامحة» الذي تقدم فيه الفنانة صوراً مرحة وعفوية وسلسة، وأما في «الحضور المشفر» فتستكشف الهوية من خلال التجريد والتجزئة والهيكلة الدقيقة للأشكال.

ويبدو جلياً أنها تضمن كل سلسلة فنية عالماً يحفل بالأحاسيس والمشاعر يبدو مميزاً.

انعكاس

ونتبين أن هذا التوجه مؤثر بشكل خلاق مع العمل التركيبي «الأحمر بيننا»، الذي يسحر ألباب الزوار بجماله الأخاذ، الذي يمزج بين المر والحلو، ويكاد يكون انعكاساً للتوتر والرقة اللذين يميزان أعمالها.

ويضم هذا العمل الفني مجموعة منحوتات على شكل دجاجات تتجه نحو مربع أحمر، إلى جانب تمثال طفل أحمر منحوت، ما يخلق لحظة من التأمل الهادئ وسط تقلبات المعرض.