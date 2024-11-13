أمل السهلاوي توقّع «القطار الليلي للأفكار التي لا تنام»

شهد جناح «روايات»، التابع لمجموعة كلمات، في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، إقبالاً لافتاً من الجمهور، لحضور جلسة توقيع الكاتبة أمل السهلاوي لأحدث إصداراتها:

«أهلاً بك في القطار الليلي للأفكار التي لا تنام»؛ حيث عبّر الزوار عن إعجابهم بالتجربة الجديدة لهذا النوع من الكتب، الذي يمزج بين الواقعية والسرد والفكر والفلسفة بأسلوب جاذب.

في حديثها عن كتابها الجديد، أوضحت الكاتبة أمل السهلاوي أن تجربة «القطار الليلي للأفكار التي لا تنام» تمثل انطلاقة لنوع أدبي جديد تسميه «أدب الكتابات العابرة». وشرحت أن هذا النوع يركز على نقل اللحظات العابرة بطريقة أدبية تبرز عمقها وما تحتويه من أفكار فلسفية صامتة.

وأضافت السهلاوي أن هذا النوع يلائم النصوص القصيرة التي تناسب إيقاع عصر السرعة، حيث تتيح للقارئ فرصة التأمل في لحظات خاطفة مليئة بالمعاني، وسط الكم الهائل من المعلومات التي نتلقاها يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما عبرت عنه بقولها: «إنه يسمح لنا بمعايشة عمق اللحظات الخاطفة وسط إعصار مغرق من البيانات».

وأوضحت الكاتبة أمل السهلاوي أن الرصيد المعرفي والأدبي وحده لم يعد كافياً للترويج لأعمال الكاتب الجديدة، حيث أصبح التفاعل المباشر مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ضرورة لا غنى عنها. وبيّنت أن هذه المنصات تفتح مجالات واسعة للتواصل بين الكاتب وقرّائه، مما يعزز من انتشار أعماله ويزيد من التفاعل حولها.

كما أشارت السهلاوي إلى أن هذا التواصل لا يقتصر على دعم الكاتب فقط، بل يحقق فوائد مزدوجة، إذ يمنح القراء فرصة للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار، مما يثري التجربة الأدبية، ويزيد من قرب الكاتب من جمهوره، ويسهم في بناء علاقة تفاعلية تثري الطرفين.