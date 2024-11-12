تفكيك شبكة لتزوير الأعمال الفنية في 4 دول أوروبية

كشفت وكالة التعاون القضائي الأوربي "يوروجيست" عن نجاح الشرطة في كل من بلجيكا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا في تفكيك شبكة كبيرة من مزوري الأعمال الفنية.

وأوضحت الوكالة أنه تم توجيه الاتهام إلى 38 شخصاً ومصادرة أكثر من 2000 عمل فني مزيف بقيمة محتملة تبلغ 200 مليون يورو، مشيرةً إلى عثور المحققين على نحو 200 عمل فني مزيف أثناء عملية بحث في إيطاليا في مارس 2023 فيما كشف التحقيق اللاحق عن وجود شبكة من المزورين في بلجيكا وإسبانيا وفرنسا يعملون مع دور مزادات متواطئة في إيطاليا لبيع الأعمال.

وصدرت مذكرات تحقيق أوروبية بحق ستة مشتبه بهم في بلجيكا وإسبانيا وفرنسا ما أسفر عن اكتشاف استوديوهات مزورة ومصادرة أعمال فنية مزيفة وأكثر من 500 شهادة مزورة وأختام أصالة.

وقام المزورون بتزوير أعمال فنانين مثل بانكسي ووارهول وبيكاسو وبيكون وكليمت ومونيه وفان جوخ ودالي وقدر خبراء إيطاليون أن هذا العمل الفني كان سيحقق 200 مليون يورو لو تم بيعه في مزاد.

وقالت "يوروجست" إن السلطات تجنبت حدوث اضطراب كبير في صناعة المزادات الفنية من خلال منع هذه الأعمال من دخول السوق وسلمت جميع المواد المضبوطة إلى السلطات الإيطالية لإجراء مزيد من التحليل.