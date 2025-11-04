عقد بملايين الدولارات مع «فنانة» اصطناعية

أعلنت مجلة «بيلبورد» الأمريكية عن دخول «زانيا مونيه»، أول فنانة مدعومة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى قوائمها الإذاعية الرسمية، بعد أن حققت أغانيها نسب بث مرتفعة على المحطات الموسيقية، لتصبح بذلك أول مغنية افتراضية تصل إلى قائمة بيلبورد للبث الإذاعي.

وبحسب تقرير لـ«سي إن إن»، فإن مونيه استطاعت مؤخراً أن تفرض حضورها على ساحة الغناء العالمي، بعد إصدارها أول أغنية لها عنوانها «دعها تجري»، التي دخلت قائمة الأغاني الأكثر استماعاً.

هذا النجاح جعل شركات الإنتاج تتهافت عليها، فيما وصفته مجلة بيلبورد بـ«حرب مزايدة فنية»، انتهت بتوقيعها عقداً مع شركة «هالوود ميديا» بملايين الدولارات.

وفي أغسطس الماضي، أطلقت مونيه ألبومها الأول وعنوانه «المكشوف»، الذي ضم 24 أغنية متنوعة، من موسيقى الروح إلى «الآر آند بي».



