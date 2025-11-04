«خريطة الفن» الـ 30 تبرز ثراء الحراك الثقافي في دبي

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة الـ30 من «خريطة الفن»، التي تم إعدادها بالتعاون مع استوديو «ذا جام جار»، وتتضمن عرضاً شاملاً لكافة صالات العرض الفنية وأبرز المهرجانات والفعاليات والأحداث الثقافية والفنية التي تشهدها دبي والإمارات، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية وإيجابية، وتوفير منصات فاعلة تسهم في دعم وتمكين المثقفين والمفكرين ورواد الأعمال، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

ويستكشف الإصدار الجديد ملامح المشهد الثقافي المحلي، وما يتميز به من حيوية وتنوع في الأنشطة الفنية التي تبرز ثراء الحراك الثقافي في دبي، كما يسلط الضوء على مجموعة من الفعاليات المهمة التي تستضيفها دبي والإمارات خلال الموسم الحالي، ومن بينها النسخة الـ 11 من «أسبوع دبي للتصميم» الذي ينظم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة» وينطلق اليوم ويستمر حتى 9 نوفمبر الحالي، إلى جانب إعادة افتتاح مركز «تشكيل» وما يقدمه من معارض فنية متفردة.

وتستعرض «خريطة الفن» مجموعة من المبادرات الثقافية التي تقدمها الهيئة، من بينها النسخة الأولى من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، وما ستتضمنه من تجارب متنوعة في فنون المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

ويفرد الإصدار الجديد من خريطة الفن» مساحة واسعة لإبراز أهمية المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025».

وتسلط «خريطة الفن» الضوء على أبرز الفنانين والقيمين في الإمارات والمنطقة.