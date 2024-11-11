معرض تشكيلي يحتفي بالمواهب الإماراتية 21 الجاري

أبوظبي ــ البيان

أعمال فنية متنوّعة تُبرز إبداعات أصحاب المواهب الإماراتيين يحتضنها معرض تشكيليّ، يستضيفه فندق «روزوود أبوظبي» بالتعاون مع «غاليري سلامة» في 21 نوفمبر الجاري ويستمرّ ليومين.

بانتظار زوّار المعرض مجموعة من الأعمال الفنية النابضة بالحيوية والغنية باللمسات الإبداعية، إلى جانب جلسات تفاعلية وجولات برفقة مرشدين مصمّمة لتغني تجربتهم وتسلّط الضوء على المسيرة المتطورة التي شهدتها الفنون الإماراتية، والتفاعل المباشر معها.

ومن المشاركين في المعرض: سلامة محمد، الفنانة التشكيلية ورائدة الأعمال المسكونة بالشغف والحماسة، والتي ساهمت خلال مسيرتها المتواصلة ولا تزال، بدعم الفنانين المحليين والناشئين. تتمحور أعمال سلامة حول إبراز الجمال والحضور الأنثويّ في الثقافة الإماراتية، من خلال أعمالٍ انطباعية. كما تحضر هند راشد التي زيّنت أعمالها التجريدية النابضة بالحيوية صالات عرض دولية، بدءاً من سنغافورة وصولاً إلى إيطاليا، وكانت من المتأهلين إلى النهائيات في مسابقة «جائزة الفنان المقيم» في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما كانت بين الفنانين الخمسة الفائزين في «مسابقة جائزة الفنان الناشئ». أما مريم منصور التي تملك خبرةً تمتدّ إلى عقدٍ من الزمان، فتعرض مجموعةً من أعمالها الفنية التي تعتمد فيها أساليب ووسائط متعدّدة تعكس مسيرتها التي واكبتها بأكثر من 40 ورشة عمل، وتجسد التزامها بتعميم الفنون الجميلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز حضورها وانتشارها. كما تشارك وديمة المزروعي، الفنانة التشكيلية الشغوفة بالرسم بالزيت، والتي تتميز أعمالها الفنية بتداخل الأنسجة الغنية والألوان المتوهجة. يشكل هذا المعرض فرصةً مثالية لهؤلاء الفنانات التشكيليات وغيرهم من أصحاب المواهب لعرض أعمالهم الفنية في وجهةٍ راقية أمام عشاق الفنون والزوّار على حدّ سواء، وتعريفهم بالأسلوب المميّز لكلٍّ منهم.

وقالت سلامة الهيلي، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة «غاليري سلامة»: «يسعدنا على الدوام توفير منصة للفنانين الإماراتيين التشكيليين، تساهم في تألقهم. تقوم مهمتنا على الوصل بين أصحاب المواهب المبدعين وأبناء المجتمع المحلي، والمساهمة في إحداث تأثيرٍ دائم على المستوى العالميّ، من خلال الفن».