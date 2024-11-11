«حمدان بن محمد للتصوير» تمنح جيمس نيلسون الجائزة التقديرية

أعلنت الأمانة العامة لـ«جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» عن ثالث الفائزين بالجوائز الخاصة للدورة الثالثة عشرة للجائزة، التي كانت بعنوان «الاستدامة»، حيث فاز المصور الهولندي جيمس فيليب نيلسون بالجائزة التقديرية عن دورة «الاستدامة»، وقيمتها 100 ألف دولار، التي تمنح للشخصيات البارزة التي أسهمت في تطوير فن التصوير، وقدّمت خدمات جليلة للأجيال الجديدة التي تسلّمت زمام أمور هذه الرسالة الفنية السامية من خلال عدسة الإبداع لتنال جائزة التقدير.

وسيتم تكريم جيمس فيليب نيلسون مع الفائزين بجميع محاور وفئات الجوائز خلال الحفل الختامي لهذه الدورة، والذي يستضيفه «متحف المستقبل» في دبي غداً.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس أمناء الجائزة: قصة نيلسون مع التصوير كانت مؤثرة وتحمل الكثير من العبر والدلالات لما يمكن للعدسة أن تفعله من تغييرات جذرية في حياة أصحابها.

كما أن تفاعله مع المجتمعات الأصلية فناً وتوثيقاً يعتبر نموذجاً صلباً للمشاريع الفوتوغرافية الطويلة والقادرة على صناعة فوارق هامة في العلاقات الإنسانية بين الشعوب والحضارات المختلفة.

تكريم ورسالة

بدوره، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: تطمح «هيبا» من خلال تكريم هذه الشخصيات المميزة، لتقديم نماذج مرموقة وملهمة تحتذى في مدى عطائها لصناعة التصوير العالمية ودعمها لكل المصورين المبدعين من كافة أنحاء العالم. إن تكريم المبدعين من خلال الفئات الثلاث للجوائز الخاصة، لهو من صميم رسالة الجائزة ورؤيتها الـمستلهمة من فكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،، مؤسس وراعي الجائزة، في دعم الفنون وتشجيع الإبداع الثقافيّ والمعرفيّ، ودفع عجلة العمل والاكتساب والإنجاز.

وأضاف: مجتمعات التصوير حول العالم متحمسة للتعرّف على نجوم الدورة الثالثة عشرة «الاستدامة» بكافة فئاتها ومحاورها، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الحفل الختامي غداً في أجمل مبنى في العالم، متحف المستقبل بدبي. ونعد الجميع بأن مستوى الأعمال الفائزة سيكون مدهشاً يفوق التوقعات.

من جانبه، قال المصور الفائز جيمس فيليب نيلسون: أشعر بفخر عميق لحصولي على الجائزة التقديرية من «هيبا» لعام 2024.

وأتوجّه بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتأسيسه جائزة مرموقة للتصوير الفوتوغرافي. إن حس سموه القيادي، إلى جانب رؤية دبي، يظهر التزاماً ملحوظاً بدعم الفن والثقافة والابتكار على نطاق عالمي. وآمل أن يكون هذا التكريم مصدر إلهام للأجيال القادمة من المبدعين في جميع أنحاء العالم، وتشجيعهم على الاحتفال بالجماليات الناعمة لإنسانيتنا المشتركة.

وأضاف: من خلال فن التصوير لدينا فرصة فريدة لتذكير العالم بمسؤوليتنا الجماعية عن تقدير وحماية موردنا الحقيقي الوحيد، كوكبنا هو موطننا. وتابع: دبي باتت مؤهّلة لقيادة العالم نحو مستقبل يتسم بالوعي الثقافي والاستدامة، وتقديم مثال ملهم للإبداع الهادف.