متحف دبي للفنون «دوما».. إضافة حضارية للمشهد الثقافي

في ضوء التطور الكبير الذي يشهده القطاع الثقافي في إمارة دبي، استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة وما توليه من رعاية كبيرة للعمل الثقافي كركيزة رئيسة للتطور والازدهار، وفي إضافة حضارية مهمة للمشهد الثقافي الإماراتي، تم الكشف عن إطلاق متحف دبي للفنون (DUMA)، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث اطّلع سموه على التصميم المبدع الذي قدمه المهندس الياباني العالمي تاداو أندو، وربط فيه بين أصالة الثقافة الإماراتية والفن الحديث.

تتولى تنفيذ المتحف «مجموعة الفطيم» على ضفاف خور دبي، في نموذج مُلهم للتكامل بين أدوار القطاعين الحكومي والخاص في تقديم مشاريع ومبادرات تثري من منظومة العمل الثقافي في دبي، وتسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع.

وتم استيحاء تصميم المتحف من الطبيعة جامعاً في عناصره بين الماء والسماء والرياح والضوء، وجاء تصميمه على هيئة صدَفَة منحنية ثلاثية الأبعاد تحتضن قاعة عرض دائرية على شكل لؤلؤة.

5 طوابق

ويتكوّن المتحف من 5 طوابق، يضم الأول والثاني 4 صالات للعرض، ويشمل الطابق الثالث مطعماً وصالة لكبار الشخصيات، إضافة إلى طابقين أرضي وسُفلي، علاوة على تضمين المتحف مجموعة من المرافق الخدمية المتكاملة، والمناطق الخارجية التي تحتوي على مطاعم ومقاهٍ ومساحات لممارسة الرسم والفنون.

ورُوعي في تصميم المتحف، البُعد التثقيفي والتعليمي، حيث يضم مكتبةً، وقاعاتٍ للدراسة، إذ يستهدف تنظيم برامج تعليمية يتم خلالها تقديم تدريب عالمي المستوى، بما يسهم في رفد المشهد الإبداعي والثقافي بمزيد من المواهب الواعدة.

وسيستضيف المتحف معارض متعددة التخصصات، ضمن فعاليات وبرامج تعليمية هدفها تعزيز المشاركة العامة وتقدير الفن، وسيعرض أعمالاً فنية محلية في الفعاليات، ما يوفر منصة تدعم الفنانين الناشئين وتعزز من فرص ظهور أعمالهم.

وسيكون المتحف بمثابة فرصة للانفتاح على النتاج الإبداعي العالمي، مستوحياً روح دبي المنفتحة على العالم، إذ سيضم مجموعة من الأعمال الفنية الحديثة، مُختارة بعناية من حول العالم، كما ستوفر المعارض والفعاليات التي سيتم تنظيمها في المتحف مجموعة متنوعة من التجارب للزوار.

المتحف يحمل رسالة فنية وحضارية تؤكد مكانة دبي كجسر عالمي يربط الثقافات ويحتفي بالمواهب من مختلف أنحاء العالم، فيما سيشكّل المتحف منصة عالمية للفنانين الناشئين والموهوبين ومصدر إلهام للزوار بتجارب فنية وإنسانية فريدة، تعزز الروابط الثقافية وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل المعرفي.

جوائز مرموقة

ويُعد تاداو أندو صاحب تصميم المتحف من أهم خمسة مصممين على مستوى العالم، ويحفل تاريخه بالعديد من الجوائز المرموقة، ومنها جائزة «بريتزكر للهندسة المعمارية»، وهي الأكبر والأهم في مجال العمارة على مستوى العالم، وغالباً ما يُشار إليها باعتبارها جائزة نوبل للهندسة المعمارية، ومن أهم تصميماته متحف «تشيتشو للفنون» في اليابان ومتحف «لا بورس دي كوميرس» في باريس، ومتحف «فورت وورث» للفن الحديث في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.