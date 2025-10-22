خطاطو الإمارات يتألقون في «معرض المسارات الفنية» الصيني

شارك وفد من الإمارات برئاسة الفنان والخطاط خالد الجلاف رئيس جمعية الخطاطين الإماراتيين، وعضوية الخطاطة فاطمة سالمين، نائب رئيس الجمعية، والخطاطة فاطمة الحمادي عضو مجلس الجمعية، في معرض المسارات الفنية، الذي ينظمه منتدى ليانغ ليو للتراث في الصين، إذ حضر الوفد في مجموعة من البرامج والفعاليات ضمن الحدث.

كما شارك في افتتاح معرض الخط الصيني الإماراتي في متحف شيجانغ للفنون الجميلة، حيث تعد الإمارات أول دولة عربية تشارك في هذا المعرض المميز الذي افتتحه رئيس المتحف بحضور عدد كبير من المتخصصين وأساتذة الجامعة والفنانين والخطاطين الصينيين إضافة إلى أعضاء وفد الإمارات. وشكر خالد الجلاف، في كلمته بالفعالية الصين، مشيداً بأهمية منتدى ليانغ لي وأدوار متحف شيجانغ. وقدم، بعدها، محاضرة عن الخط العربي وتاريخه وتأثيره في الثقافات المختلفة.

كما نُظمت ندوة ضمت مجموعة من الخطاطين الإماراتيين والصينيين، تحدثوا فيها عن مميزات الخطين العربي والصيني والجوانب المعرفية فيهما.

ثم كرم رئيس متحف شيجانغ خالد الجلاف الذي قدم بدوره لرئيس المتحف، لوحة خطية تعد أول لوحة خطية عربية يقتنيها هذا المتحف المصنف كونه أحد أبرز المتاحف في الفنون الجميلة في الصين.

وأعقب ذلك جولة في المتحف اطلع خلالها الجلاف برفقة رئيس المتحف على اللوحات الخطية المعروضة.

وفي نهاية الجولة، نظمت ورشة فنية من قبل وفد الإمارات حول الخط العربي عرض فيها الخطاطون جماليات وتقنيات وأسس الخط العربي، مقدمين نماذج متنوعة.