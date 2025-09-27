مي عمر الأعلى أجراً في الدراما المصرية برمضان

وقّعت النجمة المصرية مي عمر عقد بطولة مسلسل جديد بعنوان «غسيل ومكوة»، سيعرض في رمضان المقبل، ليصبح أجرها الأعلى بين نجمات الدراما المصرية، حيث يصل إلى 50 مليون جنيه مصري (نحو مليون دولار) لمسلسل قصير من 15 حلقة.

وأكد المكتب الإعلامي لمي عمر، في بيان ، أنها باتت فعلاً الأعلى أجراً بين نجمات الدراما المصرية، مشيراً إلى أن هذا التعاقد جاء تتويجاً لنجاحها في موسمي رمضان الماضيين عبر مسلسلي «إش إش»، و«نعمة الأفوكاتو». ومسلسل «غسيل ومكوة» من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد علي.

ويمثل العمل خطوة جديدة في مشوار مي عمر، إذ تتعاون فيه مع مخرج جديد، بعيداً عن زوجها محمد سامي، الذي قدّمت معه آخر عملين ناجحين. كما تستعد مي عمر لبدء تصوير فيلمها الجديد «شمشون ودليلة»، الذي يجمعها لأول مرة بالنجم أحمد العوضي في إطار أكشن كوميدي.