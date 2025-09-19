«سان سيباستيان السينمائي» يحتفي بالأفلام الأرجنتينية والإسبانية

تستضيف الدورة الثالثة والسبعون لمهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي مجموعة من النجوم العالميين، في مقدّمهم أنجلينا جولي وجنيفر لورنس وكولين فاريل ولوي غاريل، وتحظى الأفلام الأرجنتينية والإسبانية بحضور وازن في هذه النسخة.

وأعلن المنظمون أمس أن أنجلينا جولي ستحضر مهرجان سان سيباستيان للمرة الأولى، برفقة الممثل الفرنسي لوي غاريل ومواطنته غارانس ماريلييه لمواكبة عرض فيلم «كوتور» للمخرجة الفرنسية أليس وينوكور، الساعي إلى الفوز بجائزة كونتشا دي أورو، أرفع المكافآت في سان سيباستيان.

كذلك يحضر المهرجان كولين فاريل وجولييت بينوش التي يُعرَض من خارج المسابقة أول فيلم من إخراجها بعنوان «إن- آي إن موشن»، وهو شريط وثائقي عن جولة مسرحية لها عام 2007. وستُمنح إحدى جوائز دونوستيا الفخرية للممثلة الأمريكية جنيفر لورنس الحائزة جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «هابينس ثيرابي».