برنامج «ورشة المواهب».. تناغم الفنون الإبداعية والمجوهرات

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» دعوة مفتوحة للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج «ورشة المواهب»، التي تنظمها بالتعاون مع «ليكول الشرق الأوسط»؛ مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، بدعم من «فان كليف أند آربلز»، بهدف تمكين المشاركين من التعمق في فنون المجوهرات من خلال التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي والإرشاد تحت إشراف نخبة من خبراء القطاع، ويأتي البرنامج في سياق جهود الهيئة الرامية إلى دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ودعت «دبي للثقافة» أصحاب المواهب في مجالات الفنون البصرية، وتصميم المجوهرات، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، والهندسة المعمارية، والفنانين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إلى المشاركة في البرنامج الذي يندرج تحت مظلة «منحة دبي الثقافية»، إحدى مبادرات الهيئة ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، ويستهدف 6 مصممين سيشاركون في مجموعة من ورش العمل التدريبية ضمن ثلاث مراحل، ستُعقد الأولى خلال الفترة من 30 يونيو المقبل وحتى 11 يوليو القادم في مقر «ليكول الشرق الأوسط» في حي دبي للتصميم، وخلالها سيتعرف المشاركون على تاريخ المجوهرات وتطور ثقافتها عبر الزمن، وسيكتشفون عوالم الأحجار الكريمة وأنواعها واستخداماتها، وسيطلعون على العديد من التجارب والتقنيات المستخدمة في تشكيل وتصميم المجوهرات والأحجار الكريمة، كما سيتمكن المشاركون من ممارسة الحرفة وترجمة أفكارهم الإبداعية إلى رسومات ومخططات واقعية.

وسيحظى المصممون خلال المرحلة الثانية من البرنامج بفرصة زيارة العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في برنامج «ليكول التعليمي»، الذي سيعقد خلال الفترة من 1 وحتى 7 سبتمبر المقبل في مقر «ليكول فرنسا وأوروبا» الجديد في «جراند بوليفاردز» بفندق دي ميرسي أرغونتو، حيث ستتاح لهم فرصة المشاركة في تجارب تعليمية معمّقة تسهم في تعزيز معارفهم في فنون المجوهرات، فيما ستشهد المرحلة الثالثة عرض مشاريع المشاركين المفاهيمية في دبي، والتي ستجسد مقترحاتهم إلى تصاميم واقعية تعكس معارفهم وحجم المهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج.

وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة حتى 1 يونيو المقبل، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء والفنانين والمصممين مهمة تقييمها بناءً على مجموعة من المعايير ومن بينها طبيعة خلفياتهم الفنية ونهجهم الإبداعي، ومدى قدرتهم على استخدام تقنيات الوسائط المتعددة، إلى جانب قدرتهم على الالتزام التام بحضور كافة مراحل البرنامج وإتمام المشروع النهائي.

يذكر أن برنامج «ورشة المواهب» يهدف إلى توسيع آفاق المواهب الإبداعية في دولة الإمارات، وإثراء معارفهم في فنون المجوهرات.

كما يجسّد البرنامج عمق الشراكة المتواصلة بين «دبي للثقافة» و«ليكول الشرق الأوسط»، ويعكس التزامهما بتوفير بيئة ثقافية وإبداعية مزدهرة في الدولة وعلى المستوى العالمي، وتوطيد التعاون الثقافي العابر للحدود، إلى جانب تعزيز حضور المواهب الإماراتية على الساحة الفنية العالمية.