برامج مؤسسة «فن» تنمي قدرات الأطفال بصرياً

تقدم مؤسسة «فن»، خلال مايو الجاري، مجموعة واسعة من ورش العمل الإبداعية تستهدف الأعمار بين 6 و18 عاماً، بهدف تمكين الفنانين الشباب وإثراء معارفهم وتطوير مهاراتهم في صناعة الأفلام والوسائط المتعددة والرسوم المتحركة والتصوير الفوتوغرافي، وتحفيزهم على مواصلة شغفهم في مختلف مجالات الفنون الإعلامية والبصرية ما ينسجم مع تطلعات المؤسسة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في نفوس الناشئة، والارتقاء بمكانة الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، تجسيداً لرؤية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل وقادر على تشكيل ملامح المستقبل.

وأكدت هدى صفر الهرمودي، نائب مدير عام مؤسسة فن، حرص المؤسسة على توفير منصات مبتكرة قادرة على دعم الأطفال والناشئة من اكتساب المعرفة واستكشاف أنواع الفن الإعلامي الجديدة، حيث تسعى عبر مبادراتها وبرامجها النوعية إلى فتح آفاق الإبداع أمام الأطفال وتمكينهم من الحصول على تجارب ثقافية استثنائية تسهم في صقل قدراتهم، وتنمية مخيلتهم وتشجعهم على التعبير عن أنفسهم بطرق وأساليب مختلفة.