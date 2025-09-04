أغلى إعلان عقاري في الأرجنتين يكشف عن لوحة بـ50 ألف دولار وجريمة نازية!

استعادت الشرطة الأرجنتينية لوحة فنية تعود للقرن الثامن عشر سُرقت من جامع فنون يهودي هولندي، بعد أكثر من أسبوع من ظهورها في إعلان عقاري، على ما أفاد محققون الأربعاء.

وأعلن الادعاء أن لوحة "بورتريه سيدة" Portrait of a Lady للفنان الإيطالي الباروكي جوزيبي غيسلاندي، التي التُقطت صورة تظهرها معلقة في منزل ابنة ضابط كبير في قوات الأمن الخاصة (SS)، قد أعادها محامي المرأة.

وقال خبير الفن أرييل باسانو الذي عمل على القضية، للصحافيين إن اللوحة "في حالة جيدة بالنسبة لعمرها، إذ يعود تاريخها إلى عام 1710".

ونقلت عنه صحيفة "لا كابيتال مار ديل بلاتا" المحلية تقديره لسعرها بحوالى 50 ألف دولار.

وتعرّفت صحيفة "إيه دي" الهولندية الأسبوع الماضي على اللوحة من خلال صور منزل معروض للبيع في منتجع مار ديل بلاتا الساحلي.

وقد ظهرت اللوحة معلقة فوق أريكة خضراء في غرفة المعيشة في منزل باتريشيا كادجين، ابنة الخبير المالي في قوات الأمن الخاصة فريدريش كادجين الذي فر إلى الأرجنتين بعد الحرب.

كانت هذه اللوحة من بين أكثر من ألف عمل فني سُرقت من تاجر الأعمال الفنية جاك غودستيكر في أمستردام من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأثار هذا الاكتشاف حماسة على جانبي المحيط الأطلسي.

لكن ما إن تم التعرف على نسبها حتى اختفت مجددا.عندما داهمت الشرطة الأرجنتينية المنزل، لم تعثر على أي أثر للعمل الفني.

وُضعت كادجين وزوجها قيد الإقامة الجبرية الثلاثاء بعد عمليات فاشلة عدة أجرتها الشرطة بحثا عن اللوحة.