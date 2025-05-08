«فن الحين» يستقبل عروض المشروعات حتى 18 الجاري



مدّد متحف اللوفر أبوظبي الموعد النهائي لتقديم عروض مشروعات النسخة الخامسة من معرض «فن الحين 2025» وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وبذلك تتسنى الفرصة أمام الفنانين المعاصرين لتقديم عروض مشروعاتهم في هذا المعرض المتميز حتى 18 مايو الجاري، والذي تتولى تنسيقه أمينة المتحف الفنانة والمُحرّرة السويسرية اليابانية صوفي مايوكو أرني.



وتدعو نسخة هذا العام الفنانين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، وكذلك الفنانين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبطين بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى تقديم عروض مشروعاتهم عن أعمال نحتية وتركيبية غامرة مصممة للعرض في الهواء الطلق، ومن وحي موضوع «الظلال»، يستكشف المعرض التفاعل والتداخل بين الضوء والظلام، مستلهماً من التقاليد الفنية وعناصر الابتكار، ليشكل بذلك همزة وصل وجسراً يصل بين مختلف عناصر الجمال المعماري والثقافي في منطقة الخليج العربي واليابان.

وستُعرض الأعمال الفنية تحت القبة الأيقونية لمتحف اللوفر أبوظبي، وهو ما سيحوّل المكان إلى موقع مميز للتأمل والحوار بين الثقافات والتفسير الإبداعي بما يعمّق السردية العالمية للمتحف.



