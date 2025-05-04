حضور بارز للفن التشكيلي الإماراتي

شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، حضوراً لافتاً للفن التشكيلي الإماراتي، من خلال مشاركة مجموعة من الفنانات التشكيليات المواطنات اللاتي قدّمن أعمالاً فنية متنوعة تعكس ملامح الهوية الوطنية برؤى معاصرة وإبداعات شخصية.

وتؤكد المشاركات الدور المتنامي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في المشهد الثقافي والفني، حيث شكلت لوحاتهن نافذة بصرية تعبّر عن التراث والبيئة المحلية وتمزج بين الأصالة والتجريب في مساحة ثقافية لطالما عُرفت باحتضانها للكلمة والصورة والفكر.

وشاركت التشكيليتان مريم عيد المزروعي، وآمنة محمد بأعمال فنية تعكس ملامح الهوية الثقافية الإماراتية برؤية معاصرة.

وأكدت الفنانة المزروعي أنها تشارك في المعرض للعام الثالث على التوالي، ضمن جناح يضم أعمالها الفنية حيث يمثل لها كل عام فرصة جديدة للتجديد وتقديم ما يخرج عن المألوف، مشيرة إلى أن مشاركاتها المحلية والدولية وخاصة في أوروبا والوطن العربي شكّلت مراحل مفصلية في تطورها الفني.